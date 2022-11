Reyes Maroto: “Estamos trabajando con Ford y Stellantis para que entren en el segundo Perte del coche eléctrico”

Posible rival de Almeida. En los últimos días, Reyes Maroto ha sido protagonista en medios de comunicación como posible candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023. La ministra ni desmiente ni confirma a CincoDías esta circunstancia. Indica que, “como militante” está “a disposición del partido”. “Madrid, desde luego, necesita un cambio. El señor Almeida no tiene liderazgo, no tiene proyecto, le falta gestión, y eso lo vemos los madrileños y madrileñas que vivimos y trabajamos en esta ciudad. Hace más de 20 años que llegué aquí y veo muchas fortalezas que no se están aprovechando y también una falta de gestión por parte del actual alcalde”, asegura. “Necesitamos un cambio y estoy convencida de que hay cuadros en el partido que van a poder liderar este cambio que Madrid necesita”, añade Maroto, sin avanzar si dará o no el paso.