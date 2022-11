Reyes Maroto: España defenderá “sus capacidades industriales” ante los cambios en Renault

La semana pasada, el grupo Renault anunció una potente reorganización interna. El fabricante separará su negocio de coche eléctrico (que se llamará Ampere y saldrá a Bolsa) del de combustión (Horse). A su vez, la compañía venderá el 50% de Horse al fabricante chino Geely, que sigue ganando posiciones en la industria del motor europea. Los sindicatos han alertado ya de que estarán atentos a las consecuencias que pueda tener esta decisión en las plantas españolas de Renault en Valladolid (ensamblaje de coches y motores), Palencia (solo ensamblaje) y la fábrica de cajas de cambio de Sevilla. Horse contará con 17 factorías, aunque Renault ha evitado especificar cuáles serían. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto opinó al respecto en una entrevista con CincoDías.

¿Qué opina de estos cambios profundos en Renault?

Queremos conocer con detalle cuáles son los planes del grupo y, por ello, estamos tratando de cerrar una reunión para que nos expliquen cómo encaja esta decisión en sus planes de inversión en España. Una vez tengamos información, nosotros somos facilitadores de todos los proyectos de inversión que quieran venir a España. Cualquier mejora que tengamos que hacer para atraer estas inversiones estará encima de la mesa. Si depende de nosotros lo atenderemos y si no depende de nosotros porque es la Comisión Europea la que nos pone algunos requisitos, desde luego trataremos de facilitarlas.

¿Preocupa al Gobierno que las plantas españolas puedan pasar a estar bajo la órbita de Horse y, por tanto, en parte, de Geely?

No me quiero adelantar a hacer un juicio de valor cuando todavía no conozco la profundidad de los cambios, pero desde luego si algo hemos hecho desde este Gobierno es defender nuestras capacidades industriales, y aprovechar oportunidades con los fondos europeos para invertir en estas capacidades y generar empleo.

¿Renault tendrá cabida en el Perte II teniendo en cuenta que ellos, al menos de momento, no producirán coches eléctricos en España?

Renault también ha optado a la primera línea. Estamos trabajando con ellos en las mejoras de sus capacidades industriales. Para nosotros es un actor muy importante y estamos en conversaciones con ellos para ver cuáles son los nuevos proyectos que pueden venir a España. La segunda convocatoria es ya una realidad, ya la hemos anunciado.

¿Se podrá financiar también la fabricación de coches híbridos, que es lo que Renault produce hoy día en España?

Como ya he dicho, somos facilitadores de todos los proyectos de inversión que quieran venir a España, pero todavía no conocemos el proyecto de Renault. Nosotros tenemos claro que hay que aprovechar los fondos europeos para modernizar nuestro modelo económico, apostamos por sectores que son tractores de la economía española, como la industria automovilística, el sector agroalimentario o la industria de la salud. Las empresas van a encontrar en España un lugar atractivo para invertir.

La industria en general sufre ahora, con la aplicación de ERTE por el encarecimiento energético. ¿Qué espera para 2023?

Tenemos preparadas las bases del pacto de Estado acordadas con los agentes sociales. En pocos días presentaremos el borrador de la Ley de Industria. Estamos desplegando una política industrial ambiciosa que no existía cuando llegué al Ministerio. Va a ser un año de transición, seguiremos compatibilizando medidas de protección y de acompañamiento, con mecanismos puestos en marcha. Ayuda directa a las gas-intensivas, refuerzo de los mecanismos de compensación a las empresas electrointensivas y bajadas selectivas de impuestos. También estamos desarrollando las bases de la convocatoria del Perte Naval, que saldrá en breve.