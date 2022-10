El proyecto del D-Hub y Goodman será el elegido para reindustrializar la antigua Nissan

La reindustrialización de la antigua Nissan en Barcelona correrá a cargo del D-Hub y su socio logístico Goodman. Finalmente, el plazo para la presentación de proyectos al proceso de licitación de los terrenos de la automovilística japonesa ha finalizado este lunes con un único candidato, según ha informado el consorcio de Zona Franca.

Ese candidato es el mencionado proyecto del D-Hub y Goodman, que la pasada semana llegaron a un acuerdo in extremis para formar una alianza que aunará actividades logísticas e industriales. Según confirman fuentes conocedoras del proceso de licitación a CincoDías, Mecalux y Cilsa también mostraron interés en la planta de Nissan, pero su oferta no fue vinculante. "Hubiese servido como punto de partida para una nueva posibilidad en caso de que el concurso quedase desierto. El problema es que la mesa de reindustrialización había especificado que el proyecto industrial debía de estar vinculado al sector de automoción", informan estas fuentes.

Este lunes se ha abierto el llamado sobre A, pero aún quedan por abrir el B y el C. Estos sobres contienen diferente información administrativa, técnica y económica que debe cumplir el proyecto seleccionado. Al haber un único candidato, se espera que no haya imprevistos y que el próximo 17 de noviembre (cuando se abrirá el sobre C), el D-Hub y Goodman sean oficialmente los ganadores del concurso.

El hub, comandado por las empresas QEV Technologies y BTech, pretende lanzar una nueva marca de furgonetas eléctricas, Zeroid (la hará QEV), y revivir a la mítica marca española Ebro (de esto se encargará BTech). El D-Hub compartirá las instalaciones de la antigua Nissan con el fabricante de motos eléctricas Silence, que ya lleva desde verano haciendo uso de su espacio, y el centro técnico de Nissan, que emplea a 287 personas. Por su parte, Goodman usará parte del terreno para actividades logísticas y el resto se lo alquilará al D-Hub.

En los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que al hub le saliese un competidor por los terrenos de Nissan, una compañía que ensamblase paquetes de baterías para los futuros coches eléctricos de Seat. La firma del grupo Volkswagen está buscando un socio externo que le haga dichos battery packs y una de las posibilidades era que se hiciese en esos terrenos. Finalmente, ninguna empresa ha presentado un proyecto de estas características al proceso de licitación.