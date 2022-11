Seat: “El Perte solo no es suficiente, hay que buscar más soluciones”

El consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado este jueves en un encuentro con periodistas en Madrid que el fabricante está buscando "soluciones" para conseguir más ayudas públicas para construir la planta de baterías que quiere levantar en Sagunto (Valencia). "El Perte solo no es suficiente, hay que buscar más soluciones. No voy a especular con las soluciones que estamos buscando, pero tenemos que encontrar la forma de que esto pueda seguir adelante, somos optimistas", ha indicado el directivo, quien ha resaltado que la solución deberá de ser rápida, porque la compañía quiere tomar una decisión al respecto la semana que viene.

Estas declaraciones del directivo llegan después de que el Ejecutivo publicase la resolución defintiva del Perte del coche eléctrico, en el que se duplicó la cantidad asignada al grupo Volkswagen hasta casi los 400 millones de euros. Este aumento se produjo después de que el consorcio alertase de sus dudas sobre si levantar o no la planta de baterías en Sagunto (Valencia), que requiere de una inversión de 3.000 millones y cuya construcción el fabricante siempre ató a la cantidad de dinero que recibiese del Perte.

"Estamos buscando soluciones no solo con el gobierno central, sino también con las regiones. Hablamos el mismo lenguaje", ha añadido el empresario. "Para España no hay un plan B. Si el país no se sube al tren [del coche eléctrico] ahora, lo va a perder. Si España no se apunta ahora, otros países lo harán", ha alertado Griffiths.

Información en desarrollo...