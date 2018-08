Ibex en directo: Trump habla y retroceden Bolsas y dólar

La tímida mejora con la que abrió la semana la Bolsa se difumina en el arranque del martes. Hacía días que Donald Trump no alteraba al mercado con alguna de sus salidas de tono, algo que corrigió ayer en una entrevista con la agencia Reuters. El ex magnate afirma "no esperar mucho" de la reunión que mantendrán en Washington hoy responsables de política comercial de China y Estados Unidos. Una reunión que fue argumento (o excusa) de algunos inversores para regresar al mercado tras el susto turco pero que sobre el propio Trump rebaja expectativas afirmando que no tiene prisa por resolver la situación con Beijing.

El mercado, así, cotiza a la baja en Europa, aunque las pérdidas son de escasa entidad. En Asia las Bolsas han subido, especialmente en China, donde han recogido con alzas de más del 1% al mensaje del Banco Central que anima a los bancos a prestar dinero a proyectos de infraestructura o a empresas exportadoras. Algo que se interpreta como una señal de que el Gobierno quiere usar varias vías para que el crecimiento no se frene por la citada guerra comercial.

En el frente turco, hoy también es jornada festiva en el país, lo que resta presión al mercado. Eso sí, queda por ver cómo responde el BBVA a la decisión de S&P de rebajar a negativa la perspectiva de su rating, debido a su negocio turco.

Contrariamente a lo sucedido en las últimas semanas, hoy coincide la leve subida de las Bolsas con un dólar que pierde fuelle, obra también de Donald Trump. El presidente criticó a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por subir tipos: "Creo que deberíamos tener algo de ayuda por parte de la Fed", afirmó, añadiendo que "no está emcionado" con las perspectivas de subidas de tipos. También acusó a China y Europa de manipular las divisas. Dos mensajes probablemente encaminados a restar presión sobre el dólar, cuyas subidas están restando competitividad relativa a los exportadores estadounidenses en plena guerra comercial.

En el mercado de la energía, el petróleo está estable en torno a los 72 dólares.