De los Mozos (Renault): “El segundo Perte debe de incluir a los coches híbridos”

El todavía presidente de Renault España y director industrial del grupo a nivel mundial, José Vicente de los Mozos, ha indicado este viernes que "el segundo Perte del coche eléctrico debe de incluir a los híbridos". El directivo ha realizado estas declaraciones en el acto de inauguración de la Refactory de Sevilla (el proyecto de economía circular de la compañía en España), donde estuvo acompañado de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

De los Mozos ha insistido en que la transición hacia el vehículo de cero emisiones debe de ser ordenada y por ello ha destacado la apuesta del grupo por transformar a España en el eje de su estrategia de hibridación. "El vehículo eléctrico no responde al 100% de las necesidades de los ciudadanos", ha señalado el directivo que esta misma semana anunció que el 15 de enero dejará todos sus cargos en la compañía francesa.

Su decisión llegó poco después de que el fabricante anunciara una profunda reorganización de la empresa que dividirá el negocio de combustión (se llamará Horse) del eléctrico (Ampere) y que supondrá el ingreso de la china Geely como socio clave de Renault, ya que se quedará con el 50% de Horse. Además, la compañía planea sacar a Ampere a Bolsa en 2023.

Preguntado por CincoDías sobre si dicha reorganización tuvo que ver con su marcha, el empresario ha afirmado que se debe a temas personales. "Tengo 60 años. Llevo 12 años yendo de lunes a viernes a París y necesito vivir, mi familia me necesita un poco más. Quiero volver a mi país y hablando con Luca de Meo [consejero delegado del grupo Renault] creo que es el momento. Son muchos años. Es momento de volver a casa y hacer cosas en mi país", ha afirmado de los Mozos, que ha descartado la posibilidad de meterse en política.

"Tampoco pienso en la jubilación. Lo importante es acabar esta etapa y luego ya veremos", ha dicho de los Mozos. El directivo ha asegurado, a su vez, que su idea es "no trabajar en el automóvil", aunque no lo ha descartado por completo. "Nunca se puede decir de este agua no beberé", ha afirmado.

Híbridos en el segundo Perte

Por otra parte, la ministra de Industria ha asegurado que la primera línea del Perte "ha supuesto una curva de aprendizaje" y que están trabajando en mejorarlo. Sobre la posibilidad, como le pidió de los Mozos, de incluir la producción de vehículos híbridos en este programa de ayudas y préstamos al 0% de interés, Reyes Maroto ha indicado "que se está negociando con la Comisión Europea". "Hemos logrado sentar las bases para atraer inversiones de grandes grupos a España. Estamos generando el clima de negocios para invertir en nuestro país", ha asegurado la ministra y candidata a la alcaldía de Madrid por el PSOE en las elecciones municipales de 2023.

A ese respecto, Reyes Maroto ha asegurado que el de Madrid "es un proyecto ilusionante", pero que todavía le queda trabajo por hacer en el ministerio como la aprobación del Perte de descarbonización industrial que contará con 2.900 millones en subvenciones y préstamos.

El proyecto Refactory

Durante el acto, al que también ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Renault inauguró la Refactory, un proyecto que se incluye dentro de las instalaciones de la fábrica de cajas de cambio que la compañía tiene en Sevilla. Este centro permitirá dar una segunda vida a coches usados "ofreciendo vehículos de ocasión de calidad prémium y a precios competitivos", ha indicado la automovilística.

Cuando esté al pleno de su capacidad (a día de hoy trabaja con un solo turno que emplea a 30 personas) permitirá alargar la vida útil de 11.000 coches al año, gracias a sus puestos de mecánica, carrocería, pintura, lavado y revisado. Javier Bernáldez, director de la fábrica sevillana, ha señalado que la planta podrá hacer actividades como la "reparación de baterías", pero también "transformar coches de gasolina y diésel en vehículos con energías limpias, incluso eléctricos".