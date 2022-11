La producción de coches pega otro acelerón en octubre y es ya un 2,8% superior a 2021

La producción de vehículos continúa la senda ascendente que tomó en verano. Según datos de Anfac, la patronal de fabricantes de coches, las plantas españolas aumentaron su producción un 24,2% en octubre respecto al mismo mes de 2021, con 204.987 unidades. De esta forma, el ensamblaje de vehículos ha aumentado en lo que va de año un 2,8%, hasta los 1.806.642 coches, dejando atrás las cifras negativas registradas en la primera mitad del ejercicio (el mes pasado, la producción acumulada fue superior a la de 2021 por primera vez en el año).

La patronal ha explicado que este aumento se ha debido a la mejora en el suministro de microchips y a la flexibilidad de las fábricas españolas, lo que ha permitido completar muchos vehículos que se encontraban en las campas a la espera de añadirles las piezas que les faltaban. Del total de producción en el año, la mayor parte fueron turismos y todoterrenos, con 1.458.515 coches, un 4,6% superior a 2021. Por el contrario, los vehículos comerciales e industriales continúan por debajo del nivel del año anterior, con 348.128 unidades, un 4,2% menos.

Los vehículos eléctricos puros continúan aumentado su peso en el total de producción y su cuota se sitúa ya en el 5,4%, con una subida hasta octubre del 59,1%, hasta las 97.351 unidades. Los híbridos enchufables, por su parte, han crecido un 12% en los diez primeros meses, hasta los 114.132 coches, quedándose así con una cuota del 6,3%. Así, los vehículos electrificados representan el 11,7% de los automóviles que salen de las factorías españolas.

En cuanto a las exportaciones, estas también han mejorado sus datos respecto a la primera mitad de 2022 y ya son, por primera vez en el año, un 1,1% superiores a las de 2021, con 1.541.145 unidades vendidas fuera de nuestras fronteras hasta octubre. Es decir, el 85,3% de los coches made in Spain se han exportado. En octubre, el aumento de las exportaciones fue el mayor de todo el año, con una subida del 20,4%, gracias a la mejora de mercados clave para España como son Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Turquía. Destacan principalmente Alemania e Italia, con un aumento de la demanda de coches españoles del 59,1% y 50,9%, respectivamente.

Anfac: los datos tienen que mejorar mucho más

Pese a esta mejoría, el director general de Anfac, José López-Tafall, recordó que la producción sigue muy por detrás de los niveles precovid y pidió más medidas para acelerar la electrificación del parque automóvil español.

"No podemos ser optimistas, pues estamos aún muy lejos de los niveles pre-crisis. Los datos demuestran la resiliencia del sector y, también, que la industria está haciendo su parte del trato para crear una nueva movilidad. Pero tenemos que avanzar más rápidos, la automoción está preparada, necesitamos un impulso más claro y decidido por parte de la Administración ya no para convertirnos en el front runner de la movilidad electrificada, sino para al menos no quedarnos atrás. Tenemos que impulsar la electrificación, no alcazaremos los 45.000 puntos de recarga previstos para este año ni las 120.000 ventas de vehículos electrificados necesarios para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el PNIEC para 2030", ha dicho López-Tafall.

"Necesitamos una fiscalidad diferente, que apoye la electrificación e invite al consumidor a adquirir un vehículo electrificado y renovar el viejo, y también que el grupo de trabajo de Impulso a la recarga del Vehículo Electrificado dé resultados concretos, y acelere sus trabajos. La aprobación del Perte del coche eléctrico es una buena noticia, pero no podemos esperar más la toma de medidas para lograr la transformación de la industria que necesita nuestro país", ha añadido el directivo.