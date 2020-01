Ibex en directo: alzas en los futuros a pesar del desplome de Hong Kong

Virginia Gómez

Goirigolzarri (Bankia): "No estamos contemplando ninguna operación"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha vuelto a despejar los rumores sobre una posible fusión con otra entidad al afirmar que su escenario central es el mantenimiento del perímetro actual del banco y que no se está analizando ninguna operación en este sentido.

"No estamos contemplando nuevas operaciones y no puedo añadir nada más, no tenemos debajo, ni encima, ni en el cajón, ninguna operación, mantenemos el foco que teníamos. Estamos en el escenario central, que es el mantenimiento del perímetro actual de nuestro banco", ha insistido Goirigolzarri durante la presentación de resultados anuales de Bankia.

Preguntado por los motivos por los que considera mejor seguir en solitario, el presidente de Bankia ha reconocido que, aunque los tipos negativos pueden actuar como incentivo para la consolidación del sector, la visión de Bankia es cumplir con su plan estratégico.

(Foto: REUTERS, Andrea Comas)