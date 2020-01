Guía de los grandes valores del Ibex

Las turbulencias en dos de sus apuestas internacionales clave, México y Turquía, pasaron factura el año pasado a la acción de BBVA, que llegó a retroceder a los niveles de 2016. La exposición a México, que aporta un tercio de los beneficios del grupo y ha sido el gran sostén y fuente de ganancias de la entidad en los años más duros de la crisis, comenzó a dar un sesgo negativo al valor con la llegada al poder de López Obrador y su proyecto de rebajar las comisiones bancarias. El crecimiento de México, donde BBVA ha convertido e Bancomer en una potente franquicia, se ha debilitado, lo que ha aumentado el recelo de los inversores hacia la entidad. De hecho, el consenso de mercado no puede estar más dividido y, las recomendaciones del compra, del 34,5%, se igualan a las de mantener, con otro 31% de venta. Credit Suisse es una de las entidades que ve en México el principal argumento para infraponderar el valor. Cree demasiado optimistas las previsiones de beneficios del banco para esta filial y tampoco pierde de vista el impacto de los bajos tipos de interés en el negocio en España. UBS en cambio acaba de elevar el precio objetivo de la acción a 5,7 euros, con recomendación de compra, con perspectivas para Turquía algo mejores.

Las dudas sobre la gobernanza

La entidad encara un polémico escándalo de espionaje, por las supuestas escuchas ilegales encargadas al excomisario Villarejo por el expresidente Francisco González, que sin embargo no pesa de momento sobre la acción. Sí justifica en parte la perspectiva negativa del rating de S&P aunque “los inversores no preguntan por el caso, no hay preocupación por el momento”, añaden fuentes de banca de inversión. Frente al resto de entidades europeas, “tanto Santander como BBVA son opciones interesantes para el inversor. Son entidades seguras y muy diversificadas. Su estructura de balance es de menos riesgo que la de otras entidades europeas, tienen el foco puesto en la digitalización y franquicias potentes en los países en que operan, en especial BBVA”, añade Andrea Unzueta, de Credit Suise.