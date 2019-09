Ibex en directo: el euro y la libra marcan mínimos, con la Bolsa plana

A medida que crece la lista de problemas que afrontan los inversores, éstos parecen más acostumbrados a este exigente hábitat. El Ibex ha encadenado seis subidas consecutivas, algo que solo había logrado una vez este año, y la sesión de hoy discurre por el mismo camino de indefinición que ayer, cuando el índice subió un 0,03%.

Un escaso 0,07% ha caído la Bolsa española en la apertura, mientras Estados Unidos se prepara para una caída de en torno al 0,5%. Ayer no cotizó Wall Street y hoy debe recoger la aplicación de los aranceles el pasado domingo por parte de Donald Trump, después de que Pekín sugiriese un retraso como vía de distensión. No hubo caso. Así, China avisó ayer de que presentaría una reclamación en la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos, mientras la agencia Bloomberg informa hoy de que Washington y Pekín no se ponen de acuerdo sobre su próxima reunión.

El otro gran foco de interés está en Londres. La libra esterlina está en mínimo de dos años y medio, ante la probable convocatoria de elecciones por parte de Boris Johnson, que hoy afronta en el parlamento la indignación de buena parte de la bancada (propia y ajena) por sus maniobras para restar poder a la Cámara. La divisa cotiza en 1,099 euros y 1,202 dólares. El euro, por su parte, también está en mínimo de dos años, después del mal dato de PMI industrial de ayer. Cotiza en 1,09 dólares, con caída hoy de 0,26%.

Las malas perspectivas de la economía europea se notan, también, en la deuda. El bono alemán a 10 años está a un paso de mínimos, en el -0,7%, y el de dos años tocó ayer -0,919%, también a un paso del récord de 2017 (-0,964%).

En el frente argentino, por el contrario, las medidas de controles de divisas han permitido que el peso recupere algo de aliento en el mercado oficial, hasta 58,25 dólares, pero según Reuters el precio en el mercado negro ronda los 63 dólares.