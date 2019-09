La OPEP aumenta su producción de petróleo por primera vez en 2019

EFE

La producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó el pasado mes de agosto por primera vez desde que sus miembros fijaran a inicios de año los recortes que han estado aplicando en 2019. Nigeria y Arabia Saudí han sido las naciones que han liderado el repunte, que colectivamente, ha supuesto la extracción de 200.000 barriles extra cada día hasta dejar la cifra final en los 29,99 millones de unidades.

Combinado con los nuevos aranceles que China y EE UU empezaron a aplicarse este domingo, este dato extraído de una encuesta realizada por Bloomberg basada en las estimaciones oficiales y los registros de envíos de oro negro, ha provocado una corrección en el precio del crudo. Así, el barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, cae en torno a un 0,91% y se cambia a 58,7 dólares. Por su parte, el crudo WTI empleado en EE UU cede cerca de un 0,4% y queda en 54,87 dólares por barril.

La OPEP y sus aliados, una organización que integra a 24 países conocida como OPEP+, acordó a comienzos de año bajar su ritmo de extracción de oro negro en 1,2 millones de barriles diarios. La desaceleración económica y el boom en la producción de petróleo de esquisto estadounidense amenazaban con presionar a la baja el precio de la materia prima. Posteriormente, la escalada en la guerra comercial llevó a la alianza de países a pactar en julio prorrogar los recortes hasta marzo de 2020.

Aunque Arabia Saudí ha incrementado la producción en agosto, el reino sigue recortando por encima de lo que consensuó con la OPEP a medida que hace esfuerzos para tratar de compensar el mercado. Riad extrajo 50.000 barriles extra al día hasta los 9,83 millones de barriles por día en agosto.

En contraste con el recorte mayor al acordado de Arabia, Nigeria no ha cumplido con los niveles que se comprometió y volvió a incrementar su producción en 60.000 barriles diarios el mes pasado, quedando el total en 1,95 millones cada día. El país africano deja así el ritmo en máximos de 2016. Rusia, que no forma parte de la OPEP pero sí de la OPEP+, también ha dado muestras de no estar cumpliendo con lo prometido. El país bombeó 11,294 millones de barriles por día en agosto, 104.000 diarios por encima de lo que prometió a la OPEP.

Un comité de la organización se reunirá el próximo 12 de septiembre en Abu Dhabi para revisar el impacto de las medidas adoptadas a la hora de estabilizar el mercado. El cártel al completo planificará en Viena durante el mes de diciembre su estrategia de cara a 2020.