El contrato de 1.000 millones que acabó en un caso de acoso sexual en Madrid

Marzo de 2018. La firma australiana de infraestructuras IFM Investors acaba de cerrar en Madrid un acuerdo para comprar el 49% de Aqualia a FCC por 1.024 millones. Varios de los profesionales de IFM salen a celebrarlo con banqueros y abogados que han participado en la operación. Van a la discoteca Bling Bling, en la calle Génova. Entre ellos, una analista de 27 años de IFM, Nathalie Abildgaard, y su jefe, el director ejecutivo de IFM Investors para Europa, Frederic Michel-Verdier, casado, de 50 años. Algo más de un año después, IFM Investors ha llegado a un acuerdo con la empleada para que retire su demanda por acoso sexual en relación con lo sucedido aquella noche tras pagarle 270.000 libras esterlinas (unos 312.000 euros). Ha sido el desenlace del último escándalo sexual de la City, que en este caso sucedió en Madrid.

"IFM Investors y una exempleada, Nathalie Abildgaard, han llegado a un acuerdo en relación con la demanda ante el Tribunal de Empleo de la señora Abildgaard, que incluye sus reclamos por acoso sexual, despido tácito y victimización", han señalado ambas partes en un comunicado, según recoge Bloomberg. “Ambas partes creen que los términos del acuerdo son justos y, de forma reseñable, no impiden que la señora Abildgaard hable del caso. Todos los procedimientos legales cesarán", añade la nota.

Según ha publicado The Sunday Times, la indemnización pactada ha sido de esas 270.000 libras, que incluyen una significativa donación a una organización sin ánimo de lucro que Abildgaard ha creado para ayudar a personas que sufren discriminación en el trabajo.

"Enseñar mucho sobre sexo"



Abildgaard, danesa de nacimiento, pero que trabajaba al igual que su jefe en la City de Londres, demandó por acoso a la empresa por el comportamiento de su jefe durante aquella noche en la que celebraban el cierre de una operación multimillonaria. Según la denuncia, esa noche su jefe le dijo: "Soy mucho mayor que tú, Tú eres joven. Te puedo enseñar mucho sobre sexo". Además, le invitó reiteradamente a ir a su habitación en el hotel en que ambos se hospedaban. La víctima declaró en el caso que no tuvo más remedio que dejar su empleo.



Ante el tribunal, Michel-Verdier negó haber hecho insinuaciones sexuales a Abildgaard. Dijo que pudo haber sido "irresponsable e ingenuo" enviar el número de su habitación de hotel a una colega. Tras la investigación de IFM, el bonus de Michel-Verdier se redujo (en el proceso se llegó a hablar de incentivos de más de 15 millones de euros) y se le prohibió beber en los eventos de trabajo durante 12 meses. En su momento, la empresa reconoció que esa noche había bebido y que "pudo hacer algunos malos chistes", pero negó el acoso.



Para Abildgaard, un aspecto muy importante del acuerdo es que no haya un pacto de confidencialidad, algo frecuente en los casos de acoso sexual en los que se paga una indemnización. "Era muy importante para mí no estar amordazada", ha declarado. "Quiero llamar la atención sobre los desafíos que afrontan las personas cuando han sufrido acoso en el lugar de trabajo", ha señalado en declaraciones recogidas por The Sunday Times.

"Estoy especialmente feliz de poder compartir mi experiencia con otras personas que llevan a los tribunales a empresas con grandes recursos por acoso en el lugar de trabajo", declaró, según recoge Bloomberg. "Espero que mi historia anime a otras personas que han sufrido discriminación en el lugar de trabajo a buscar justicia". La noticia de la demanda por acoso sexual de la exempleada de IFM Investors ha tenido gran eco en la City de Londres.



La compra de Aqualia no es la única operación que el fondo IFM Investors ha cerrado en España. También fue esta firma de inversión la que pactó la compra de la división de concesiones a OHL por 2.775 millones en octubre de 2017.