Cómo y dónde desprenderse del coche viejo al mejor precio

Fue pionero en España al apostar por internet como canal estratégico para la automoción al fundar en 1999 la filial española del portal AutoScout24 y dirigirla durante 20 años. Licenciado en Empresariales por Icade y MBA por la Universidad de Deusto, Cabañas es desde 2018 director general de Coches.com.

¿Por qué en los concesionarios la valoración de los coches es más baja?

Porque deben invertir en reacondicionarlo, promocionar su venta, almacenarlo y correr con el coste financiero y su depreciación hasta que lo venda. Por eso no puede ofrecer el mismo precio que el particular.

¿Le parecen fiables las tasaciones ­online? Suelen ser más elevadas.

Las cosas cuestan los que otros estén dispuestos a pagar por ellas. La tasación online se hace de acuerdo a la marca, modelo, kilómetros y ofertas de coches similares, pero no podemos garantizar que alguien lo pague hasta que no se publica la oferta y alguien esté dispuesto a pagarlo. Si tras el anuncio salen candidatos es que está en precio. Es la oferta y la demanda.

¿Es difícil deshacerse ahora de un ­coche diésel como dicen?

No. Depende de la antigüedad. Un diésel moderno tiene la mista etiqueta ecológica que un gasolina moderno, la C, y consume menos. Pero sí es cierto que se han depreciado. Hasta un 15% ha bajado el precio de los diésel usados frente a los de gasolina, que han subido hasta un 10%. Pero no olvidemos que la mayoría de los que se venden son de gasoil.

¿Cuáles son los autos usados que mejor se venden en estos momentos?

Los que ofrecen mejor relación calidad precio, independientemente del combustible. Y aunque los de más de 10 años tienen mayor rotación por su bajo coste, los vehículos de tres o cuatro años son los que gozan de mejor aceptación, cuando valen el 50% respecto a los nuevos.