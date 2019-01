El parque de coches de renting alcanza su máximo histórico con más de 629.000 vehículos

El sector de alquiler de coches "está viviendo el mejor momento de su historia", ha dicho este lunes Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). 2018 marcó un récord, nunca antes había habido tantos vehículos de alquiler en circulación en el país, un total de 629.260 automóviles, un 14% más que el año pasado. El sector supera así el que hasta ahora era su año récord, 2008, cuando había un parque de 571.565 unidades.

El número de clientes de renting ha aumentado un 38,7% hasta los 141.163 usuarios, haciendo una media por cliente de 4,46 coches. El año pasado había sido de 5,42. Esto se debe a un crecimiento de los autónomos y los particulares, que han aumentado su cuota 3,15 puntos porcentuales respecto a 2017 (suponen el 8,78% del mercado). A pesar de su incremento, las grandes compañías siguen suponiendo más de la mitad del parque de vehículos de renting.

El sector representó el año pasado el 17,16% de las matriculaciones de coches, apenas 0,11 puntos más que 2017. Desde el sector achacan este crecimiento tan pequeño en el peso total del mercado, a la gran cantidad de automatriculaciones que hubo el año pasado, lo que influyó en el cálculo final.

García ha asegurado que el mercado de particulares y pequeñas empresas creció en 2018 sobre todo en Cataluña, mientras que Madrid acaparó la mayor parte de las grandes compañías. El directivo ha señalado que "el sector ya no depende tanto de las grandes empresas y las administraciones públicas, como antes" y que ahora la cartera de clientes se está ampliando.

"El renting ha dejado de ser el gran desconocido, del que se hablaba como solución exclusiva para el mundo empresarial, y ya es una opción real para todas las personas que quieren optar por una movilidad más racional (...) las normativas municipales exigen que todos tomemos conciencia del impacto de nuestra movilidad", ha explicado García. El directivo ha añadido que "a mayor incertidumbre general, mejor" para este canal de venta, ya que el cliente particular evita adquirir un vehículo propio ya que no sabe qué pasará en los próximos años, si podrá circular o no y opta por una opción de alquiler.

Respecto a 2019, en AER, esperan que sea "un año de consolidación del sector, con crecimientos más moderados". En la asociación prevén un incremento del parque del 7,5% y de las matriculaciones del 8%.

Por su parte, la facturación del sector aumentó un 13,1% hasta los 5.547 millones de euros. La inversión, por su parte, aumentó un 5,6% y alcanzó los 4.940 millones. Por Comunidades, el 40,35% del parque de renting se encuentra en Madrid, mientras que Cataluña queda en segundo lugar, con el 25,76%. Tercera, muy lejos de las dos primeras, queda Valencia, con un 6,88%.