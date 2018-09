El negocio de ‘carsharing’, el gran beneficiado de la restricción al tráfico en Madrid

Libre circulación. Podrán acceder los residentes y los no residentes con la etiqueta ambiental Cero (eléctricos) y Eco (híbridos). También los vehículos (y motores) eléctricos, tanto de particulares como de alquiler (Car2Go, Zity, Emov, Wible, Cooltra, etc.); los de personas con discapacidad, profesionales que trabajen en el área, servicios públicos, taxis, VTC (Cabify, Uber) o ambulancias. Pero, a partir de 2025, si su coche no tiene el sello de la DGT, aunque viva allí, no podrá hacerlo.

Con limitaciones. Aquellos con etiquetas B (los de gasolina matriculados entre 2000-2006 y diésel entre 2006-2013) o C (los de gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014) solo pueden pasar si van a un parking público o privado. Y las motos con sello B o C, desde las 7.00 horas a las 22.00.

Aparcamiento. El tiempo máximo es de dos horas si no es vecino (los residentes podrán solicitar al ayuntamiento, en www.madrid.es, 20 invitaciones al mes para aparcar por igual periodo). Sin embargo, a partir de 2020 será obligatorio tener el distintivo de la DGT para acceder.

Velocidad. La norma incluye la reducción de la velocidad de 50 km/h a 30 km/h, que afectará al 80% de las calles de toda la ciudad, para favorecer a peatones, bicis y bajar la siniestralidad, aducen desde el consistorio.

Sanciones. El incumplimiento de estas medidas supone una multa de 90 euros a partir de febrero de 2019.