Cupra se perfila como el futuro de Seat con su éxito en ventas y mayores márgenes

Prioridad a las prémium. Ante la escasez de semiconductores, el consorcio alemán decidió priorizar a sus marcas prémium (que tienen mayores márgenes de ganancias) frente a sus firmas de volumen (como Seat) para que sus resultados financieros no se resintiesen por la crisis. De esa forma, Volkswagen aumentó su beneficio neto un 74,8% respecto a 2020, hasta los 15.428 millones, pese a haber vendido 2,4 millones de coches menos. “El objetivo clave no es el crecimiento”, sino “la calidad y los márgenes de beneficios”, aseguró Arno Antlitz, director financiero de Volkswagen, en una declaraciones recogidas por el Financial Times.

“Las ventas no son un criterio importante”. “[Priorizar los márgenes] es lo que siempre hemos hecho desde que asumí mi cargo. Esto de centrarse en las ventas es algo muy particular de la industria del automóvil, ya que ningún otro sector se definiría así mismo por ver quién vende más refrigeradores, por ejemplo. Esto es algo curioso de nuestra industria. No lo vemos como un criterio importante”, señaló, por su parte, Herbert Diess en la entrevista que concedió a CincoDías la semana pasada.