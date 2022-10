El renting hace del vicio, virtud

Renault. Los fabricantes de vehículos no quieren perder el tren de los nuevos modelos de alquiler que están surgiendo en el mercado. Bruno Mourgeon, director de flotas del grupo Renault, se pone de ejemplo al contar con Mobilize Financial Services, que permite a la marca ofrecer distintas soluciones financieras a sus clientes profesionales. “Además del renting clásico, disponemos de herramientas como Bipi para avanzar y ser líderes en el mercado de suscripción; Zity by Mobilize, que sigue ampliando su oferta de carsharing en las ciudades, o vehículos como Mobilize Limo que no están a la venta”, detalla.

Volkswagen. En la casa del escarabajo incluso señalan el renting como su producto “foco del futuro”. Para Marcos Grant, responsable de flotas de Volkswagen, el alquiler a largo plazo es algo fundamental en su negocio, como lo demuestra el que “desde hace cuatro o cinco ya no comunicamos el precio de los coches, sino cuotas. Fuimos los primeros con campañas como aquella de los seis euros al día del Polo”, destaca.