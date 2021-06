Telefónica España abre la puerta a la semana laboral de cuatro días con reducción de salario

Subida salarial del 1% y un plus de 300 euros

Revisión. La oferta de subida salarial final en esta prórroga del convenio de Telefónica España es del 1% menos deslizamientos, más el plus de 300 euros que se abonará este octubre (150 consolidables para enero de 2022) y otros 300 en octubre de 2022, en este caso no consolidables. Además, si el IPC real acumulado de dicho periodo fuera superior a los incrementos pactados en la masa salarial global, se revisarían las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo en este periodo.

Inicio. La oferta final está por encima de las propuestas iniciales de la compañía, que había abogado por la austeridad ante la crisis actual, y la fuerte presión competitiva que vive el sector de las telecos.