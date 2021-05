Un exdirectivo de CaixaBank dice al juez que la idea de contratar a Villarejo fue de Repsol

El ex director general de medios de CaixaBank Antonio Massanell ha explicado este miércoles que la idea de contratar a la empresa del excomisario José Villarejo para realizar trabajos de investigación partió de Repsol, y ha reconocido que Cenyt figuraba como un proveedor más de la entidad.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Massanell, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigado por el presunto espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, ha admitido haber firmado una factura de 75.000 euros emitida por Cenyt, aunque lo hizo sin conocer el tipo de servicios que se había prestado y por un problema informático.

Esta pieza separada del caso sobre los negocios de Villarejo se centra en el denominado "proyecto Wine", desarrollado entre 2011 y 2012, e investiga si Repsol y CaixaBank acudieron al excomisario para desarticular "una estrategia de sindicación" de Del Rivero "para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)" y conseguir "casi un tercio" de las acciones de la petrolera.

El exdirectivo ha desvinculado a CaixaBank de la elección de Cenyt como proveedor, ya que fue Repsol el que así lo determinó; no obstante, ha dicho, el grupo de Villarejo sí que figuraba entre los proveedores de la entidad, un requisito sin el cual no podrían haberse abonado sus honorarios. Sobre la factura de 75.000 euros, Massanell ha relatado que la firmó porque se produjo un fallo en el proceso automático de contabilización, si bien no verificó los servicios prestados.

Asimismo, ha rechazado haber pedido al exjefe de seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño que tratara el tema de los encargos directamente con el entonces presidente del banco, Isidro Fainé, en contra de lo que éste aseguró en su declaración del pasado diciembre en sede judicial.

Aparta a Brufau

También ha declarado hoy el ex director corporativo de gestión patrimonial de Repsol Joaquín Uris, a quien constaba que la petrolera quería investigar los posibles movimientos accionariales de Pemex y Sacyr, pero no en qué términos.

En este sentido, ha querido aclarar que nunca supo de la contratación de Villarejo, que no conocía al excomisario y que jamás vio un informe escrito, apuntan las mismas fuentes. A preguntas de las partes, el exdirectivo ha negado de igual modo haber recibido instrucción alguna de la presidencia de Repsol, ejercida por Antonio Brufau, ni del resto del consejo de administración.

El pasado 15 de abril, el juez instructor Manuel García Castellón accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acordó imputar a la entonces cúpula de ambas empresas al entender que "probablemente" en alguna de las conversaciones que Brufau mantuvo con Fainé "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses".