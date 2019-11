Six mantendrá la marca de BME, la sede social y el personal por al menos cuatro años

En su intento con convencer tanto al consejo de BME como sus accionistas, las autoridades y el sistema financiero español, la Bolsa suiza ha ofrecido una serie de compromisos sobre el futuro de la Bolsa española en caso de que triunfe su oferta.

Así, Six mantendrá las marcas actuales de BME y las líneas de negocio, sedes, oficinas y estrategias en España al menos durante un periodo transitorio de cuatro años. El operador suizo ha dicho que su plan es "utilizar a BME como plataforma para crecer e incrementar la presencia del negocio combinado en la Unión Europea". Six ha agregado que la intención es que "BME sea el hub de negocio e interconexión del Grupo Six con los mercados latinoamericanos".

El operador suizo se compromete a mantener en España al "personal y a las tecnologías necesarias para el funcionamiento en los términos previstos que resulten del procedimiento de autorización ante la CNMV y el Gobierno español". No habrá un traslado del domicilio social de las entidades reguladas fuera de España, salvo que la CNMV lo autorice.

"BME Clearing e Iberclear tendrán los niveles necesarios de capital regulatorio que se requieren para desarrollar su actividad conforme a la legislación aplicable y los niveles adicionales que sean exigidos por la CNMV o las autoridades regulatorias", ha establecido Six. "En todo caso estarán suficientemente capitalizadas para cumplir con sus obligaciones legales", ha añadido el operador suizo.