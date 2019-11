La Bolsa suiza lanza una opa de 2.800 millones sobre BME, que se muestra favorable a la oferta

La Bolsa suiza ha anunciado una opa sobre BME, sociedad rectora de los mercados españoles. La operación ha sido comunicada a la CNMV en una mañana de infarto, después de que la acción de BME haya sido suspendida de cotización y de que tanto la propia BME como Euronext hayan confirmado, por su parte, conversaciones para una posible compra. No obstante, BME ha indicado que el consejo de administración valora favorablemente la propuesta suiza.

La propuesta de compra de SIX, íntegramente en efectivo, se realiza a 33,4 euros por acción, con una prima del 33% sobre la cotización de mercado. La opa, a abonar íntegramente en efectivo, supne valorar la sociedad rectora del mercado español en 2.800 millones de euros.

El consejo de BME ha indicado que, en una valoración preliminar, "el citado precio podría recoger razonablemente el valor actual desde un punto de vista financiero". BME también valora de forma positiva los compromisos asumidos por SIX, en términos de garantía de independencia y mantenimiento de la marca y la sede social.

No obstante, aunque el consejo califica la operación de amistosa, también abre la puerta a una oferta competidora. De hecho, la operación tiene una penalización en caso de ruptura equivalente al 0,5% de la opa, 14 millones de euros "si la oferta no prospera a consecuencia de que se apruebe y liquide una oferta competidora"

La compra está condicionada a recabar un apoyo del 50% del capital de BME. No obstante, depende también de las autorizaciones pertinentes. La compra depende, además de la habitual luz verde de la CNMC, del visto bueno de la CNMV. En España, la Ley del Mercado de Valores establece que la toma de una participación superior al 1% del gestor de los mercados debe contar con la autorización del supervisor que preside Sebastián Albella, que puede aducir que la operación no asegura el buen funcionamiento o crea distorsiones.

Los intentos por comprar a los gestores de los mercados cotizados son problemáticos y no son pocas las operaciones que se han frustrado por asuntos regulatorios. El último caso ha sido el intento de la Bolsa de Hong Kong por hacerse con la de Londres.

Anteriormente, BME había confirmado a la CNMV que está negociando con Euronext la posible compra del parqué español por parte del mercado paneuropeo. La sociedad rectora de la Bolsa española ha indicado que "a petición de Euronext, ambas compañías han mantenido conversaciones preliminares" sobre la posible adquisición del 100% de BME. En paralelo, según Bloomberg, Euronext ha confirmado las negociaciones "con directivos de BME", que podrían dar lugar o no a una oferta de compra. Un equipo de técnicos y asesores de Euronext, de hecho, se trasladó a Madrid para evaluar una opa, según publicó el domingo Europa Press.

El 7 de noviembre, Bloomberg publicó que el gestor de las Bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Londres, Dublín y Oslo se había reunido con asesores financieros para estudiar una oferta de compra por la compañía responsable de los mercados españoles. Pero, en una conferencia con periodistas, el presidente de Euronext, Stéphane Boujnah, aseguró que no estaba sobre el tapete una oferta inminente y agregó que no había mantenido conversaciones ni con BME ni con sus accionistas, entre los que destaca Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de los March, con el 12,06%. Cierto es que no negó su interés por la compañía española.