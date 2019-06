Abanderadas contra el cambio climático

El índice DJSI, el Dow Jones de Sostenibilidad, ha vuelto a incluir en el Anuario 2019 a 20 compañías españolas, el país con la proporción más alta, si comparamos con el número total de empresas candidatas. Enagás, Naturgy e Inditex son las primeras en aparecer, y por este mismo orden. La tercera, Industria de Diseño Textil (Inditex), encabeza a las firmas nacionales en el Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, donde también aparecen Acciona e Iberdrola.

Si Enagás encabeza su área en el DJSI se debe, en parte, a sus propuestas de gases renovables. “Estamos desarrollando proyectos de biometano e hidrógeno como vectores energéticos claves en un futuro descarbonizado”, asegura Rosa Nieto, su directora de gestión de activos.

Los aerogeneradores de Siemens Gamesa, con 53.000 instalados, “mitigan la huella de carbono y proporcionan un ahorro de más de 233 millones de toneladas de CO2 al año. Y además de reducir la contaminación, frenan el consumo de agua, conservan la biodiversidad y crean empleo”, explica María Cortina, directora de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de la empresa.