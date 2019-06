Talento español en las multinacionales

Mujeres, españolas y sobradamente preparadas se cuentan con los dedos de las manos pero están al frente de multinacionales extranjeras. Romper el techo de cristal y acceder a los puestos de poder no ha sido fácil, el trabajo siempre duro, pero el éxito les sonríe.

Son, entre otras, Sol Daurella (Coca-Cola), Fuencisla Clemares (Google), Marimar Laveda (Qatar Airways), Ángeles Delgado (Fujitsu), Helena Herrero (HP), Belén Garijo y Marieta Jiménez (Merck), Pilar López (Microsoft), Marta Martínez (IBM), Irene Cano (Facebook), Susana Voces (Deliveroo) o Belén Frau (Ikea Italia).

Dirigen varios sectores, como tecnología, aviación, alimentación y farmacéutico, tradicionalmente masculinos

Son algunas de las que más mandan en sectores tradicionalmente tan masculinos como alimentación, tecnología, aviación o farmacéutico.

Una primera conclusión parece indicar que España, en comparación con nuestros vecinos europeos, aún se encuentra por debajo de la media a la hora de encontrar chicas con altos puestos directivos en grandes empresas.

Sin embargo, explica Marimar Laveda, directora general de Qatar Airways para España y Portugal, “cada vez existe una mayor concienciación y son más las féminas que quieren acceder a cargos directivos, puesto que la sociedad está evolucionando año tras año”.

Uno tiene que tomar las riendas de su destino y arriesgarse sin miedo a equivocarse o cometer errores Helena Herrero

Presidenta y CEO de HP

“El techo de cristal, la conciliación familiar y otros factores aún están a la orden del día, pero cada día surgen nuevas oportunidades profesionales y, gracias a la buena preparación, dedicación y esfuerzo, las mujeres cada vez tenemos más opciones de acceder a altos cargos directivos”, añade la responsable de la aerolínea catarí, quien cuenta con un amplio equipo de chicas directivas en su plantilla en España.

Llama la atención que el sector tecnológico sea liderado por mujeres. “Está claro que hemos sido capaces de demostrar que estamos preparadas para abordar los nuevos desafíos de los negocios y hemos abierto el camino para un futuro en el que la dirección ya no es solo cosa de hombres”, explica Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España.

De cara al futuro, “vivimos en un tiempo de grandes transforma­ciones en todos los órdenes (políticos, sociales, empresariales) y nosotras debemos tener un papel destacado. España es un referente, abierto, global e innovador donde las féminas estamos siendo capaces de demostrar que estamos sumamente preparadas para conducir nuestro país”, enfatiza Delgado.

Hemos demostrado que estamos preparadas para abordar los nuevos desafíos de los negocios y que la dirección ya no es solo cosa de hombres Ángeles

Delgado

Presidenta de Fujitsu España

Poco a poco han ido haciendo camino, incluso a costa de renuncias personales y desafíos difíciles de conciliar.

“No voy a negar que mi ritmo de trabajo me ha hecho renunciar a pasar más tiempo con mi familia y mis amigos. Eso sí, exprimo al máximo cada minuto que paso con ellos”, reconoce Helena Herrero, presidenta y CEO de HP para España y Portugal.

“Quizá, compaginar el mundo profesional con el personal haya sido el reto más difícil que he tenido que superar, pero también he tenido la gran suerte de contar con el apoyo incondicional de todos los que me rodean, un aspecto absolutamente clave para cualquier persona que tenga retos importantes en su desarrollo profesional”.

El techo de cristal, lo laboral y lo familiar y otros factores están a la orden del día Marimar

Laveda

Directora general de Qatar Airways para España y Portugal

Una tarea pendiente es revertir “la poca poca presencia femenina en los comités de dirección, puestos ejecutivos que gestionan y acometen las decisiones estratégicas y tácticas en el día a día de las organizaciones y donde el porcentaje apenas llega al 14% de media en las empresas del Ibex”, reflexiona Nerea Torres, CEO de Siemens PPAL y presidenta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON)

A tenor de las estadísticas, apunta, “a la mujer española le cuesta más llegar a puestos de alta dirección que a la media de féminas europeas. En Europa ellas representan de media el 26,7% en los consejos de administración, y si nos comparamos con los países más avanzados como Francia (44%), Italia, Suecia (36,4%) o Finlandia (34,5%), las distancias son mucho mayores”.

Una de las razones que explican esta situación es el mayor esfuerzo legislativo que han hecho otros países para implementar cuotas que, “con sus defensores y detractores, lo cierto es que han demostrado ser efectivas, aunque hay otras fórmulas que pueden ayudar a revertir esta situación que no necesitan de la mano del legislador ni están sujetas a los vaivenes de las diferentes corrientes políticas”, añade.

Otros países han hecho un mayor esfuerzo legislativo para implementar las cuotas

No hay fórmulas mágicas para triunfar, pero “las multinacionales están ayudando a empujar en nuestro país la imagen de la mujer directiva capaz, competente y de éxito”, advierte Torres. Por sectores, “la presencia de chicas en puestos de alta dirección es más amplia en educación, comercio y sector público”, según un informe elaborado por la Asociación de Ejecutivas, en colaboración con el IESE.

Si sueña con hacer carrera... “a las jóvenes generaciones que empiezan siempre les recomiendo lo mismo: que tomen las riendas de su vida, que tomen las decisiones por sí mismos, que luchen por sus ideas y que arriesguen sin miedo a equivocarse o a cometer errores”, palabra de Helena Herrero.