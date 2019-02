Pros y contras de comprarse un SUV

Precios. Aunque las marcas aseguran que no están repercutiendo en los precios la adaptación a la norma WLTP, “toda incorporación de tecnología” tiene un coste, asegura Hélène Bouteleau, directora general de Peugeot. Toyota, que este año prevé vender 15.000 unidades de del SUV híbrido, C-HR, no ha tenido problemas, ya que la mayoría de sus modelos vendidos en España son híbridos eléctricos. Y en Renault han optado por introducir motores nuevos en sus modelos Captur, donde la gasolina es la protagonista, para ajustarse a la norma. Este fabricante asegura que no ha subido los precios que no tengan que ver con el equipamiento.

Mejoras. Peugeot ha incorporado filtros antipartículas en los motores de inyección directa en 2017, anticipándose también a la exigencia de la nueva normativa más exigente. Desde 2014, los modelos diésel incorporan en todos sus motores el sistema de reducción de emisión de partículas, SCR. Esta compañía, que tiene previsto llegar a las 20.000 matriculaciones de sus modelos 2008 y 3008, contará con versiones eléctricas a finales de año.