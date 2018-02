La CNMV evitará que los fondos de inversión ‘vendan motos’ en su publicidad

Sebastián Albella, presidente de la CNMV, se ha autoimpuesto una larguísima lista de deberes en la puesta de largo del plan de actividades del supervisor para este ejercicio. Son 50 tareas u objetivos, y entre ellos destaca la revisión de la publicidad de los nuevos fondos de inversión o de la aquellos con rentabilidad objetivo que sean renovados. “Se solicitará a la gestora que aporte toda la publicidad que vaya a realizar”, señala el documento con los objetivos de 2018.

La misión es que la publicidad sea “clara, suficiente, objetiva y no engañosa y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje”, según la norma que regula este tema. La revisión se llevará a cabo solo durante unos meses con la finalidad de fijar criterios que sirvan de orientación al mercado. No afecta a la publicidad ya en vigor, y Albella ha descartado que se deba a ninguna campaña actualmente en marcha. La legislación señala en concreto seis puntos que deberán cumplir las gestoras:

La información deberá incluir el nombre de la gestora.

No se destacarán los beneficios sin indicar también los riesgos.

La información será suficiente y comprensible para sus probables destinatarios.

No ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto, declaración o advertencia importantes.

Cuando se haga referencia a un régimen fiscal particular, deberá aclarar de forma visible que ese régimen dependerá de las circunstancias individuales de cada cliente y que puede variar en el futuro.

En ningún caso se podrá incluir en la información el nombre de la CNMV de manera tal que pueda inducir a pensar que respalda los productos.

Sebastián Albella, consultado sobre un expediente abierto por la CNMV a Popular por la eventual deficiencia de la información de las remuneraciones de sus consejeros publicado el lunes por el diario El Mundo, ha asegurado que el objetivo es que se incluya la información referida a los planes de pensiones y de ahorro a largo plazo en el cómputo global.

Sueldos de los consejeros

El supervisor de los mercados detalla que hará un “análisis de la política de remuneración de los consejeros en España, en relación con otros países, estudiando en qué grado es conforme con las buenas prácticas según los estándares internacionales y relacio­nándola con los indicadores de las empresas y del mercado”.

Respecto a la aprobación de la opa de ACS a través de su filial Hochtief sobre Abertis, Albella ha asegurado que el proceso de aprobación está “muy avanzado”. La oferta fue admitida a trámite por el supervisor a finales de noviembre y todavía no ha recibido la autorización que abrirá el proceso competitivo entre esa propuesta y la ya aprobada de Atlantia. Albella ha matizado además que la CNMV podría haber aprobado la opa sin el visto bueno de las autoridades de competencia de la Comisión Europea, que recibió el pasado 6 de febrero.

El presidente del supervisor ha confiado en que no haya problemas con el Gobierno respecto a este tema, después de que los ministerios de Fomento y Energía presentaran cada uno un requerimiento sobre la aprobación de la primera opa de Atlantia sobre el grupo de autopistas.

Respecto a la actividad de salidas a Bolsa, tras el estreno de Metrovacesa, que se vio obligada a rebajar su precio, Albella ha asegurado que desde el supervisor ven "animación y actividad, y no solo en el sector inmobiliario". Haya Real Estate, el gestor de servicios inmobiliarios de Cerberus, se prepara para salir este año, al igual que la promotora Vía Célere, propiedad del fondo Värde, la socimi Testa. Entretanto, Cortefiel está siendo sondeada por la banca de inversión para una eventual colocación.

Monedas virtuales

Con la cotización del bitcóin fuera de control –cotiza en el entorno de lo 9.200 dólares tras alcanzar un máximo histórico por encima de los 19.000 a mediados de diciembre y después de caer de los 7.000 a inicios de este mes–, la CNMV "prestará especial atención a la comercialización entre inversores de criptomonedas y a las denominadas ICO [operaciones de financiación corporativa con criptomonedas] que son fenómenos que están captando la atención y fomentando el apetito inversor de muchas personas".

Después de realizar varias advertencias sobre este tema, con el bitcóin en la diana, "la CNMV analizará la conveniencia de realizar, en su caso, alguna propuesta normativa al respecto que pueda contribuir a clarificar el estatus y regulación de estos fenómenos".

CFD y opciones binarias

La CNMV envió en marzo del año pasado una carta a las entidades que venden contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), opciones binarias y productos apalancados que invierten en el mercado de divisas (forex, por sus siglas en inglés) para exigirles advertencias cuando ofrecieron estos productos a los pequeños inversores.

En las dos primeras operaciones con cualquiera de los productos mencionados, la entidad debe recabar la firma, en papel o digital, del cliente considerado minorista. El umbral en el que surte efecto esta norma es un apalancamiento superior a 10 veces. Es decir, cuando se opere por el equivalente a más de 10 euros con solo uno en la cuenta.

El supervisor no se quedará aquí, sino que aprobará nuevas medidas restrictivas sobre estos instrumentos tras lo que decida la Esma en los próximos dos meses. El coordinador de la comisiones de valores europeas ha propuesto prohibir para los minoristas las opciones binarias, que suelen funcionar con el lema "doble o nada" y que anuncian beneficios desorbitados. El organismo europeo aboga por reducir el apalancamiento máximo de los CFD, en función del activo al que esté ligado e irá desde las cinco veces (apostar por 5 euros con 1 en la cuenta) de las acciones a las 30 de las divisas (30 euros con solo 1).

"Las medidas de la Esma serán temporales y deberán ser sustituidas por otras de ámbito nacional", ha señalado Albella. El incluye la revisión en la segunda mitad del año del grado de cumplimiento de estas restricciones.

Mifid 2 y más

La directiva para que los mercados funcionen mejor y que acentúa la protección a los pequeños inversores, Mifid 2, no está plenamente adaptada a la normativa española, pero "la CNMV llevará a cabo una revisión del nivel de adaptación de las empresas de servicios de inversión (empresas de asesoramiento financiero, sociedades y agencias de valores) a las nuevas obligaciones de información relativas a incentivos y costes de acuerdo a los contenidos de Mifid 2".

La CNMV también revisará "el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento priips [que afecta a los productos financieros vinculados a un subyacente]". Así, revisará el contenido de los documentos fundamentales para el inversor, como los productos estructurados o los derivados no cotizados". Esta norma, aplicable desde enero, obliga a las entidades financieras a advertir a los inversores cuando vendan CFD, derivados, fondos cotizados (ETF) o depósitos estructurados.

Es más, la entrada en vigor del reglamento implica que una parte de los productos que caen bajo su influencia diseñados en el extranjero no puedan venderse en España, bien porque el documento de datos fundamentales no existe o este no ha sido traducido al español.