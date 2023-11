Un Jeep Willys de 1943 sube mejor las pendientes que el Tesla Cybertruck

Tras una espera eterna, ya que fue presentado en noviembre de 2019, el Tesla Cybertruck por fin es una realidad. El próximo 30 de noviembre se van a entregar las primeras unidades, pero las pruebas preliminares no están funcionando como deberían.

Ya hemos visto el nuevo diseño que tendrá, incluyendo una serie de cambios en el interior de esta camioneta eléctrica. Elon Musk ha reconocido los retos que se han enfrentado por el particular diseño de su Cybertruck.

Pero parece que los dolores de cabeza no se limitan a los problemas ocasionados por los materiales que dotan a esta camioneta eléctrica de una estética tan particular y futurista. Para empezar, el Tesla Cybertruck seguramente no llegue a España.

El Tesla Cybertruck no se podrá conducir con un carnet B

La normativa española deja muy claro que, con el permiso de conducir B podrás conducir vehículos que no superen los 3.500 Kg de masa máxima autorizada y con no más de 9 plazas. Pero el Tesla Cybertruck supera ese peso, por lo que hace falta una licencia de vehículo pesado (C1) para poder conducir esta camioneta eléctrica en España.

Y, como podrás imaginar, en el resto de países de la UE la normativa es muy semejante. Sin ir más lejos, en Alemania también está limitado el carnet de conducir tradicional a 3.500 kilogramos. Y en Francia igual, por lo que está claro que el Tesla Cybertruck no saldrá de fronteras americanas.

Aunque, viendo el rendimiento que ofrece la camioneta eléctrica de Elon Musk, lo cierto es que no será una gran pérdida. Especialmente tras comprobar sus grandes problemas de maniobrabilidad o a la hora de subir o bajar pendientes.

Sí, el Tesla Cybertruck es un vehículo todoterreno, pero parece que solo sobre el papel. Como verás en los vídeos que acompañan una publicación de X, vemos que se han probado varios prototipos del Tesla Cybertruck en un circuito todoterreno de Hollister Hill, Estados Unidos.

Se ha puesto a prueba subiendo pendientes de poca inclinación y el Tesla Cybertruck ha tenido demasiados problemas para circular. Cosa que un Jeep Willys de 1943 supera sin problema. Es cierto que es un todoterreno histórico y que tuvo un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, por lo que era lógico que el Willys cumpliera con nota. Pero que esta joya de Jeep supere en rendimiento al Tesla Cybertruck, no deja en buen lugar a su oponente.

Veremos cómo se las ingenia Elon Musk para vender este coche más allá de como un capricho, porque viendo su bajísima maniobrabilidad, apunta a ser un descalabro en ventas.