Ford planea recortar 3.200 empleos en Europa y llevarse parte del trabajo a EE UU

El fabricante de vehículos estadounidense Ford planea recortar 3.200 puestos de trabajo en Europa, según ha afirmado este lunes el sindicato alemán IG Metall en declaraciones recogidas por Reuters. Entre esos trabajadores afectados se encontrarían 2.500 personas dedicadas al desarrollo de producto y 700 empleados de administración.

Si bien IG Metall señala que el recorte se produciría sobre todo en Alemania (Ford tiene allí importantes centros de producción como su sede europea en Colonia y la fábrica de Saarlouis), también habrá despidos en España, en la fábrica de Almussafes (Valencia). La automovilística ha explicado que quiere redimensionar el tamaño de su plantilla en la factoría valenciana para adaptarla a la llegada de los vehículos eléctricos, un tipo de coche que requiere menos mano de obra.

El caso más complicado es el de la fábrica alemana de Saarlouis, una planta cuya viabilidad en los próximos años no está clara, ya que Ford no planea hacer modelos eléctricos allí en un futuro. Esta fábrica perdió el particular pulso que mantuvo con Almussafes con la que se disputó los últimos modelos eléctricos que a Ford le quedaban por asignar a sus plantas europeas. A día de hoy, la principal carga de trabajo de la planta de Saarlouis es el Focus, pero no hay planes concretos a partir de 2025.