Calviño cree que los bancos tienen margen suficiente para no repercutir el impuesto en los ciudadanos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado este lunes que el hecho de que varios banqueros españoles cobren más de un millón de euros al año pone de manifiesto que está "claro" que es "preciso" establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario.

Calviño, que asistió el desayuno informativo del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manual Campa, ha afirmado que está "claro" que el sector bancario tiene "margen suficiente" para que dicho impuesto temporal no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos.

"La evidencia es clara y no entiendo cómo el PP no apoyó este gravamen. Espero que mañana convalide y apoye el decreto de medidas de diciembre (para controlar la inflación, como la rebaja del IVA de los alimentos), que son necesarias para el crecimiento económico", ha reiterado.

Por otro lado, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó en diciembre el decreto de medidas para controlar la inflación, que incluye la rebaja del IVA de los alimentos, y ha señalado que hay que ver cuál será el impacto de dichas medidas, aunque ha confiado en que se produzca "lo antes posible" una rebaja del precio de la alimentación.

Finalmente, sobre la subida del SMI, Calviño ha apuntado que el grupo de expertos ha puesto sobre la mesa una horquilla y ha deseado que los agentes sociales puedan llegar a un acuerdo que "oriente" al Gobierno en la toma de decisiones. La ministra se ha mostrado partidaria de encontrar una subida que permita seguir con el proceso "positivo" de creación de empleo y recuperar al mismo tiempo la capacidad adquisitiva de los salarios.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, protagonista del desayuno de Nueva Economía, ha considerado que las retribuciones de los banqueros han subido, entre otras cosas, por el traslado a la UE de muchos profesionales de la "City" londinense tras el "brexit", que están entre los mejor pagados del mundo.

Y desde Europa proveen de servicios financieros a todo el mundo, ha explicado, para añadir que "me pregunto si en California, si se hiciera un informe similar, se diría que hay demasiados actores o gente del espectáculo". Campa se refería al informe publicado por la EBA la semana pasada, en que se destacaba, entre otras cosas, que el número de banqueros con sueldos superiores al millón de euros se había disparado un 73%.

Según ha explicado, otra de las razones de estos mayores volúmenes salariales es que muchos banqueros han recuperado una parte de su sueldo variable que se había reducido en pandemia para acomodarse a un entorno "muy exigente".

Durante su intervención, Campa ha dicho que para la EBA, lo importante no es si los banqueros ganan mucho o poco, sino si esos sueldos están de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad que les paga y son coherentes con una gestión prudente de la misma. Lo más importante no es el nivel salarial, que también, sino la estructura de esa remuneración, qué parte es sueldo fijo, variable o "bonus" y si tienen que devolver una parte del mismo si no se cumplen los objetivos, ha dicho.

Asimismo, ha vuelto a recomendar prudencia a las entidades financieras españolas, que, aunque están mejor preparadas que antes de la pandemia, deben seguir dotando provisiones para poder afrontar una posible subida de la morosidad crediticia.

También ha anunciado que la EBA lanzará una nueva edición de los test de estrés del sector financiero el próximo mes de junio, aunque no se ha querido pronunciar sobre su credibilidad de cara a los inversores, en referencia a lo que ocurrió en 2017 con el Banco Popular, que poco antes de quebrar había salido bien de esas pruebas.