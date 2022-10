La EBA pide extremar la vigilancia en el pago de las hipotecas

Los supervisores bancarios europeos han pedido extremar la vigilancia al comportamiento de pago de las hipotecas. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe sobre la exposición de la banca a las hipotecas residenciales y alerta de un foco de vulnerabilidad en casi una quinta parte de los préstamos vivos.

La EBA explica que el 17% de las hipotecas tienen un loan to value del 80% o superior, lo que se considera un nivel alto y supone un mayor riesgo para las entidades financieras. El loan to value es un indicador que mide el porcentaje entre la cantidad del crédito que aporta el banco y el valor del inmueble. Una ratio del 80% o superior se considera alta y conlleva un mayor riesgo de morosidad. Por un lado, el banco tiene que aportar una mayor cantidad de dinero. Por otro, se estima que cuando el comprador invierte un mayor volumen de dinero por adelantado, tiene menos probabilidades de abandonar el pago de las cuotas hipotecarias. En ese sentido, un loan to value de entre el 50% y el 80% se considera un nivel medio y una ratio inferior al 50%, baja.

La EBA explica que en el primer trimestre de 2022 más de la mitad de los préstamos hipotecarios de la Unión Europea (UE) tenían un loan to value inferior al 60%. No obstante, advierte de que el aumento de los precios de la vivienda también ha provocado mayores índices de endeudamiento para los hogares y que algunos países ya han informado de un repunte de las hipotecas con un loan to value superior al 80%. Por ello, la autoridad bancaria considera que el citado 17% del saldo vivo constituye una “foco de vulnerabilidad sensible a los aumentos de los tipos de interés y la corrección en las valoraciones de los inmuebles”.

La autoridad bancaria ofrece datos desagregados por países. En lo que respecta a España, se encuentra bien posicionada: tan solo un 15% de las hipotecas cuentan con un loan to value igual o superior al 80% y en más de la mitad la ratio es inferior al 60%. Se trata de unos datos mejores que los países del entorno. En Alemania el 35% de las hipotecas tienen un loan to value superior al 80%, en Francia el 22% y en Italia el 17%.

Además, en España el sector bancario se encuentra negociando posibles alternativas para ayudar a los clientes vulnerables que se vean en dificultad de afrontar los pagos de las cuotas. De momento, CaixaBank ha propuesto la congelación de las hipotecas durante 12 meses.