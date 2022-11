El BCE alerta del impuesto a la banca: falsea la competencia y debería trasladarse al cliente

El Banco Central Europeo (BCE) se opone al impuesto a la banca. El supervisor bancario ha emitido hoy su veredicto sobre el nuevo gravamen temporal que el Gobierno prevé aprobar a finales de año y con el que pretende recaudar 3.000 millones de euros en los años 2022 y 2023. En ese sentido, el BCE, alerta de que el nuevo tributo pone en riesgo la concesión de crédito, podría distorsionar la competencia y además señala que los bancos deberían trasladarlo a los clientes.

En las últimas semanas, el supervisor ya había dejado caer que no es partidario de este tipo de gravámenes si de alguna forma contribuyen a restringir el crédito o perjudican a la solvencia del sector. Hoy, oficialmente, ha anunciado su postura y pone en duda varios puntos de la redacción de la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso.

Por un lado, el BCE critica que el impuesto solo tiene en cuenta los ingresos y no los mayores costes que afrontan los bancos. "La base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito. Por consiguiente, como ya se ha señalado, el importe del gravamen temporal podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito", explica en su dictamen.

La propuesta del Gobierno se basa en aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Según los cálculos de este periódico, se verán afectados solo nueve bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar). "La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria", señala el BCE.

Por otro lado, el Gobierno se ha asegurado de que los bancos no repercutan el impuesto a los clientes. Para ello, ha incluido en el texto de su propuesta la prohibición de trasladarlo en forma de un encarecimiento del crédito, y cuyo incumplimiento constituirá una infracción grave. Sin embargo, el BCE señala que los bancos sí que deberían trasladar el impuesto a los clientes, ya que en la formación de precios deben tener en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales.

"Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades", señala. "El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda", añade.