Francia ordena el arresto de Ghosn por usar fondos de Renault para fiestas y comprarse un yate

La justicia francesa ha emitido órdenes de arresto contra el ex presidente de Nissan, Carlos Ghosn, y otras cuatro personas que supuestamente le ayudaron a desviar millones de euros de la empresa para su uso personal. Una de las órdenes está dirigida contra el multimillonario Suhail Bahwan, propietario de una distribuidora de vehículos en Omán que, según los fiscales de Nanterre, fue la vía para canalizar los fondos. Los otros implicados son los dos hijos de Bahwan y el ex director general de Suhail Bahwan Automobiles.

"Carlos Ghosn siempre ha cooperado con los funcionarios judiciales franceses judicial francesa", dijo su abogado, Jean Tamalet, que también calificó la orden judicial "sorprendente". Ghosn, ex jefe de Nissan y Renault, fue arrestado en Japón en 2018 acusado de lucrarse irregularmente a costa de la empresa, pero huyó a finales de 2019. financiera. Japón también tiene una orden de arresto contra Ghosn, pero el ex titán del automóvil actualmente reside en el Líbano, que no extradita a sus ciudadanos. Tiene ciudadanía en Líbano, Francia y Brasil.

Desde su huida de Japón sus principales riesgos de la justicia se han trasladado a Francia. Los fiscales le investigan por utilizar fondos de Renault para pagar un yate y ostentosas celebraciones, incuidas millonarias fiestas en el palacio de Versalles. Los investigadores franceses han viajado a Beirut para interrogar a Ghosn sobre sus interacciones con el distribuidor de automóviles de Omán y y sus gastos en varios eventos y viajes.