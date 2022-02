OHLA recortará su deuda en 100 millones con el pago del crédito ICO y recompra de bonos

El grupo OHLA se dispone a recortar en 100 millones de euros su deuda con recurso, de 538 millones al cierre de 2020. Y para ello, lanza la primera recompra de bonos, por 43,2 millones, tras la reestructuración financiera que dio viabilidad a la compañía el año pasado.

En un anuncio enviado esta mañana a la CNMV se explica que ha reducido endeudamiento con los fondos recibidos de la Comunidad de Madrid, como compensación de inversiones realizadas en la concesión ferroviaria Móstoles-Navalcarnero, que acabó en litigio. El tijeretazo es de 54,5 millones, lo que supone la amortización total del saldo pendiente (54 millones) del crédito de 140 con garantía del ICO que OHLA firmó en mayo de 2020 con sus bancos de referencia para capear la crisis del Covid-19.

En segundo lugar, la firma de infraestructuras ha puesto en marcha la citada oferta de recompra parcial de bonos por 43,2 millones. Esta reducción de deuda corporativa era uno de los objetivos que se marcó OHLA en el momento de su compleja refinanciación, por la que bonistas capitalizaron deuda por 68 millones y aceptaron una quita de 37 millones en sus posiciones. De este modo, la constructora pasó de un pasivo en el inicio de 2021 de 590 millones con estos inversores, a una nueva posición de 487 millones y plazos de amortización más amplios (de 2022 y 2023 a 2025 y 2026). La oferta anunciada hoy dejará el saldo vivo de los bonos en unos 444 millones de euros.

Los bonistas pueden adherirse a la oferta de recompra desde hoy mismo y hasta las 9 de la mañana del 7 de marzo. Si la demanda no alcanzara el volumen económico prefijado, la empresa no renunciará a agotar la amortización y procedería a un prorrateo con el remanente entre todos los bonistas. OHLA pagará el 100% del valor principal de los títulos de deuda más los intereses devengados y no pagados.

La compañía que dirige José Antonio Fernández Gallar busca trazar una senda de credibilidad con sus acreedores, inversores y accionistas, en el que se ha cumplido con un plan de desinversiones por 260 millones en muy corto plazo, se está atajando deuda y se potencia a la compañía en mercados estratégicos como Estados Unidos. La previsión de cierre en 2021 incluye beneficios impulsados por los extraordinarios, pero la vuelta al reparto de dividendos está condicionada al vencimiento íntegro de los bonos, lo que podría alcanzar hasta marzo de 2026.