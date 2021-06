CEOE clama contra la reforma laboral y la armonización fiscal que pretende el Gobierno

Con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llorando y con los empresarios aplaudiéndole de pie. Así ha comenzado la Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales celebrada este miércoles. "He pasado unos días muy malos", ha reconocido el directivo en relación a la polémica suscitada por sus declaraciones sobre los indultos a los presos del "procés", en los que indicaba que si ayudaban a "normalizar la situación, bienvenidos sean". "Se ha utilizado una parte de la entrevista que además no es literal y da igual lo que haya dicho durante días. No vale absolutamente nada", ha dicho visiblemente emocionado el directivo.

Garamendi ha aprovechado la oportunidad de hablarle a los empresarios, entre los cuales habían caído muy mal sus palabras del otro día, para reafirmar que la organización que preside apoya "el Estado de Derecho y el Imperio de la ley". "Queremos a nuestro país y esto significa apoyar expresamente a la monarquía parlamentaria como un modelo de país. Apoyamos la Constitución", ha asegurado categóricamente Garamendi.

La defensa del orden constitucional del directivo llega tras los reproches del vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, y de la patronal madrileña CEIM, a la medida de gracia aprobada el martes por el Gobierno. “Los empresarios de Madrid no estamos dispuestos a que cuestiones que nos atañen a nosotros sean tratadas bilateralmente”, había dicho este martes Miguel Garrido, presidente de CEIM, criticando que el Gobierno ampare un diálogo con los secesionistas para que estos pidan más competencias para Cataluña e impuestos más altos para Madrid.

Tras la aclaración de Garamendi en torno a la polémica, el presidente de la CEOE, ha mostrado una posición dura frente al Gobierno en dos temas claves: fiscalidad y reforma laboral. "Yo la denomino contrarreforma laboral", ha dicho el empresario con ironía, quien en numerosas ocasiones ha defendido la reforma laboral del PP, la cual quiere derogar el Ejecutivo. "Hoy por hoy, tenemos una posición frontal. No podemos aceptar el no modernizar el mercado laboral, sino constreñirlo. Hay mucha ideología en los papeles que nos llegan. Nos vamos a sentar a negociar, pero tal como están y cómo se plantea, no lo vemos", ha indicado Garamendi.

Las palabras del presidente de los empresarios chocan con las de la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, quien este martes había advertido de la "urgencia" por llegar a acuerdos para conseguir un nuevo marco laboral. "Tenemos urgencia en que se adopten esas normas porque necesitamos dar seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores", había dicho la ministra.

En relación a la política fiscal, Garamendi se ha mostrado en contra de una posible subida de impuestos. "Si alguien quiere armonizar que se armonice a la madrileña", ha comentado en relación a la armonización fiscal que algunos partidos piden realizar en España, para evitar que, por ejemplo, Madrid baje sus impuestos para atraer a las empresas y que se asienten en la región. A su vez, Garamendi, en defensa del modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resaltado que la economía sumergida en España ronda el 24%, mientras que en Madrid se sitúa en el 13%. "Queremos que se pague, pero pensamos que no es la línea si lo que se pretende es subir los impuestos. Nos preocupa muchísimo este tema", ha remarcado el directivo.