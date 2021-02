El Ibex se lanza a por fondos de la UE con planes por más de 100.000 millones

El camino de la alianza para lanzar iniciativas transformadoras que opten a los fondos de recuperación está siendo utilizado por la industria pesada, la turística o el sector de la distribución. Buen ejemplo son las cementeras, que han trasladado muestras de interés al Gobierno tanto en solitario como en colaboración con la siderurgia, el papel y la cerámica.

Sus innovaciones van asociadas a la economía circular, la sostenibilidad en la construcción (plan elaborado por la PTEC), el uso de hidrógeno y la descarbonización (proyectos CEMCO2 e INDO). Todos ellos rozan los 3.000 millones, al margen de los que puedan presentar los diferentes grupos cementeros a título particular.

“Únicamente proyectos y reformas con impacto definido para la transformación de nuestra economía tienen cabida en el Plan de Recuperación. La necesaria colaboración de los sectores público y privado para su ejecución requerirá la construcción de nuevos mecanismos, ya avanzados por el Gobierno, pero también de la implantación de procedimientos de gestión y gobernanza adaptados a la sofisticación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, explica Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.

En el turismo, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (Cehat) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), promueven dos actuaciones: Smart hotel y una plataforma de inteligencia turística y comercialización. La primera de ellas, en colaboración con Amadeus, busca dotar a los establecimientos de herramientas para la digitalización. Y el segundo persigue la creación de un espacio que sirva para el intercambio de información entre los distintos agentes de la cadena de valor.

También están trabajando de forma conjunta, a través de la Comisión de Turismo MAD FinTech, las hoteleras Alma, Castilla Termal, Fontecruz, Hospes, One Shot, Only You, Room Mate y Único. Se trata de impulsar la automatización robótica de los procedimientos de gestión, el desarrollo inteligente del revenue management o la tecnología aplicada a la personalización de la oferta.

En la distribución, Mahou San Miguel, Heineken, Hijos de Rivera, Damm y numerosas pymes piden fondos a Europa por 230 millones para renovar sus flotas de vehículos. En el vitivinícola, por su parte, se han recopilado iniciativas elegibles para la digitalización del sector, según la Federación Española del Vino. El objetivo, simplificar trámites, garantizar la trazabilidad en la producción o mejorar la conectividad en zonas rurales. A la iniciativa, en colaboración con Indra y Cooperativas Agroalimentarias de España, se han subido 84 bodegas.