El Covid precipita el cambio de negocio de las petroleras

Estudio. Carbon Tracker, un think tank independiente con sede en Londres, ha evaluado los objetivos climáticos de las nueve petroleras más grandes que cotizan en Bolsa. De acuerdo con este estudio, publicado el 24 de junio pasado, Eni, Repsol y BP, en ese orden, tienen las políticas más ambiciosas, habiendo fijado metas concretas para reducir las emisiones de entre el 80% y el 100% de su producción antes de 2050.

Moderados y débiles. Shell, Total y la noruega Equinor se ubican en el grupo de moderadas, porque los compromisos que han asumido para mitigar el impacto de su actividad les permite aumentar la producción. Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil tienen las políticas más débiles, ya que el efecto de sus recortes sobre las emisiones totales es mínimo (3%) y, en el caso concreto de Exxon, se limitan a las operaciones de su filial canadiense Imperial Oil.