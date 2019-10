El vaivén regulatorio aúpa el renting de particulares

Con 35 años de experiencia en el sector del renting, Calvo conoce casi todas las áreas de este servicio: mecánico y responsable de delegación en Fualsa; director de flota y VO, de operaciones, responsable de talleres, de logística y del call center en Nortghate. Este técnico especialista en automoción ocupa desde 2016 la dirección general de Alquiber, empresa española que tiene 17 delegaciones en España.

¿Es bueno que ahora el renting se venda en bancos, marcas y en Amazon?

Lo vemos como una oportunidad porque esto nos obliga a estar en mejora continua, ya que somos especialistas en renting flexible, que es diferente al renting fijo, más ligado a los bancos.

¿Se abaratarán los precios con tanta oferta?

Hay una guerra de precios por los nuevos competidores que nos obliga a salir de bastantes operaciones no rentables porque no queremos conseguir solo volumen. Los precios están más bajos cada día y nos cuesta creer que se puedan mantener los valores residuales que se están poniendo a dos o tres años. Cuando hablamos de renting fijo y flexible hablamos de diferencias en tarifas de hasta un 20% sin contar penalizaciones.

¿Qué motores son los más solicitados?

Seguimos teniendo mucha demanda de diésel y de energías alternativas en Madrid y Barcelona. Apostamos por los híbridos, ya que creemos que el GNC no triunfa porque no se abren gasineras y no pensamos que el GLP sea una alternativa para el futuro. Mantenemos eléctricos en flota, pero no hay una gran demanda de este renting.

¿Cuáles son los segmentos de clientes donde más crece la empresa?

Los últimos años llevamos un crecimiento continuo por encima del 25%. Donde más crecemos es en pymes y autónomos, ya que las grandes compañías nos dejan muy poca rentabilidad.