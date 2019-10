Crivencar-Tierra Astur, el paladín de la gastronomía asturiana apunta a Europa

Aquí no se viene solo a comer, se viene a descubrir la cultura asturiana. “Hasta no hace mucho, en el Principado de Asturias no había ningún apego al producto local”, cuenta César Suárez, gerente de Crivencar-Tierra Astur. “Hoy todo ha cambiado”.

La calle Gascona de Oviedo es conocida como el Bulevar de la Sidra. En su cabecera, el olor de este brebaje inunda cada rincón, también el de las carnes a la brasa, mientras se escucha tonada y bable de fondo. Los comensales copan las mesas de madera y los embutidos y quesos, la tienda. A las 21.30 sonará el himno de Asturias, como cada día. Así funcionan las cosas en Tierra Astur.

Crivencar-Tierra Astur es la marca líder en productos del Principado

En esta sidrería nos recibe César Suárez, fundador de la marca líder en distribución y venta de productos artesanos del Principado que empezó su “asturianización” hace 40 años. “Vengo de un pueblo del municipio de Parres. Allí nos dedicábamos a vender quesos y ternera de la zona sin ningún éxito. Por eso me fui a Oviedo, abrí una carnicería y empecé a comercializar estos productos de gran calidad y ninguna aceptación”, relata Suárez.

En 1989 abre el primer Tierra Astur en Oviedo, por “la necesidad de crear un espacio donde poder darle valor a esa materia prima”. Hoy el visitante se encuentra una “pequeña Asturias” en los seis locales distribuidos en Oviedo, Gijón, Avilés y Colloto (Siero).

Quesos del Principado

La empresa, cuya razón social es Quesos del Principado SL, factura en torno a 25 millones anuales y está dividida en dos ramas. Crivencar es la matriz, la marca de alimentación y distribución con dos tiendas físicas en Oviedo y un almacén en Colloto, además de la venta online a través de la web Productosdeasturias.com. Hoy esta vertiente aporta el 35% de la facturación.

Productos de la marca.

El 65% proviene de Tierra Astur, la rama de hostelería. La empresa cuenta con 280 trabajadores, aunque en momentos puntuales puede doblar esta cifra. El 50% de la inversión la asume César Suárez, gerente, mientras que el restante lo asume su socio no trabajador, Marino González.

Una sidrería experiencial

Quien se introduzca en el universo Tierra Astur puede pensar que, por su éxito, se trata de una franquicia. “No somos una cadena”, aclara Juan Carlos Martínez, director de marketing del grupo. “Somos sidrerías distintas con un mismo nombre. En cada una se vive una experiencia diferente, donde varían las elaboraciones dependiendo de la zona, la temática y el personal de cada establecimiento”, explica.

Un extenso recetario con productos del Principado, como quesos, carnes, pescados, fabes, tortos y dulces maridados con las diferentes variedades de sidra y vinos DOP Cangas. Y un decorado con gigantescos toneles que albergan mesas, botellas colgadas en las paredes, música autóctona y una atmósfera celta que nunca cesa.

César Suárez, gerente de la compañía, en el Tierra Astur Parrilla, en Oviedo.

Conservar las tradiciones asturianas es una de las grandes obsesiones de César Suárez. Profesiones antiguas, como el maestro escanciador, la guisandera, o elementos culturales de la gastronomía regional, como las espichas, todavía se pueden ver en los establecimientos Tierra Astur, donde todos los productos son de productores locales.

“El gran problema del Principado de Asturias es la pérdida de población en las zonas rurales”, explica Juan Carlos Martínez. Crivencar-Tierra Astur trata de paliar esta realidad conservando modos de vida tradicionales, fomentando una economía circular y producción local. ¿En cifras? Al año distribuyen 400 tipos de productos asturianos, sirven un millón de litros de sidra, venden 100.000 kilos de queso artesanal de la región y 300.000 de carne, gran parte Ternera Asturiana IGP. “Yo vengo del mundo rural y me siento muy vinculado al productor local”, apunta Suárez, quien recibió un millón y medio de personas el año pasado.

Más allá de El Negrón

Los planes de futuro de la compañía pasan por impulsar las exportaciones, hasta ahora su principal escollo, ya que apenas supone el 1% de las ventas.“Estamos ampliando la venta de productos asturianos en todos los frentes”, apunta Suárez. “En cuestión de meses vamos a dar el salto a Europa a través del comercio online”, anuncia. No descartan la apertura de nuevos restaurantes, eso sí, a medio plazo. “Tengo ganas de abrir un Tierra Astur para grandes eventos”, revela.