BBVA despide a Béjar, imputado en el 'caso Villarejo'

El BBVA ha despedido a Antonio Béjar, ex presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), por su imputación en el caso Villarejo. Béjar estaba en situación de excedencia en la entidad financiera, que finalmente ha resuelto no reintegrar al directivo. El diario La Información adelantó esta mañana la noticia, que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la entidad financiera.

Béjar ya fue cesado como presidente de DCN, empresa promotora de la Operación Chamartín y participada en un 75% por el banco, el 27 julio, un día después de declarar como investigado ante el juz García Castellón. El banquero está imputado por cohecho activo y revelación de secretos dentro de la instrucción de la causa por la presunta contratación del comisario Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas en el marco de la lucha por el poder en BBVA en 2006.

A resultas de la declaración, no obstante, la fiscalía Anticorrupción retiró la petición de prisión bajo fianza para el directivo. No obstante, según han indicado fuentes del banco al diario El País, la estrategia de defensa de Béjar no guarda relación con su despido.

Béjar era considerado un ejecutivo cercano al anterior presidente del banco, Francisco González, también imputado (al igual que el propio banco y otros seis directivos) por el caso Villarejo. Fue director de riesgos y responsable del grupo inmobiliario.