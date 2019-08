Ibex en directo: apertura plana en las Bolsas, con la vista en Jackson Hole y Biarritz

Los mercados, pasado el susto de ayer, entran en modo esperar y ver ante una semana más que cargada de referencias. El viernes habla Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el simposio de política monetaria de Jackson Hole, y al día siguiente arranca el G7. En un contexto de mercado donde la tendencia la marcan las declaraciones sobre guerras comerciales, nuevos estímulos o tipos de interés, la Bolsa arranca el miércoles con poco movimiento.

La Bolsa ha empezado el día con avance del 0,32%, después de que Asia haya acabado su jornada con similar indecisión: Japón y Australia baja y Corea sube. Dentro del Ibex destaca la fuerte subida, por segundo día consecutivo, de MasMóvil, que nada más abrir el mercado avanza casi el 4%. Valores castigados ayer como Ence, Arcelor y Bankia están, también, entre los mejores de un mercado donde pocas empresas se mueven, arriba o abajo, más del 0,5%.

Por más que la guerra comercial esté detrás del enfriamiento económico, el daño está hecho y los mercados tienen la vista puesta en las citas del final de semana. De ahí podrían salir medidas de estímulo a la economía que las Bolsas necesitan como el comer. Así, aunque hoy se conocen las actas de la reunión de la Fed de julio, cuyo interés es relativo en la medida en que los datos que han asustado al mercado sobre los riesgos de recesión son posteriores a dicho encuentro. En el plano fiscal, tanto Alemania, de forma explícita, como EE UU, están barajando paquetes de medidas para animar sus economías, aunque aún el mercado está lejos de conocer detalles.

En el plano comercial, Donald Trump elevó el tono ayer contra China asegurando que no tiene ningún problema en una confrontación comercial aunque dañe la economía. Declaraciones que llegan un día después de que Washington confirmara nuevos contactos y a la vez que el magnate asegura que no viajará a Dinamarca porque el país no tiene previsto negociar la venta de Groenlandia.

La inestabilidad política es el otro gran frente del mercado: en el Reino Unido no hay visos de reconducir el Brexit hacia una ruptura ordenada, y la libra ha abandonados sus recientes subidas. En Italia, el bloqueo político está pendiente ahora del presidente Sergio Mattarella, que puede encargar Gobierno o convocar elecciones, si bien de momento parece que dará tiempo para que el PD y el Movimiento 5 Estrellas negocien un Ejecutivo que expulse a Salvini.

La inmensa incertidumbre la pagó ayer la Bolsa de Milán, pero el bono subió de precio. Hoy cotiza plano. En el resto de mercados, los tipos de interés de la deuda repuntan en torno a dos puntos básicos tras las caídas de ayer. El bono español cotiza en el 0,111%, el alemán en el -0,675% y el estadounidense en el 1,577%.

El euro no notó particularmente la tormenta política italiana, y cotiza en 1,11 dólares, muy estable este verano, mientras el yen cede un 0,25% ante el dólar, perdiendo el terreno ganado el martes. El petróleo, por su parte, se instaló ayer por encima de los 60 dólares y se mantiene en estos niveles.