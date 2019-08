Las bodegas Vega Sicilia piden un Gobierno “con más talento”

En el informe de gestión del ejercicio 2018 de Bodegas Vega Sicilia, cuyas cuentas se aprobaron en junio de este año y fueron auditadas por EY, el productor de vino se sale del guion y, en un ejercicio peculiar para este tipo de informes, hace reflexiones sobre la globalización, la felicidad, la inteligencia artificial y la política. Vega Sicilia pide que haya más talento en el Gobierno. "Necesitamos gobernantes con más talento, visión con perspectiva y servicio, y buenos gestores, no los mejores (¡Qué más nos gustaría!), sino simplemente buenos gestores", señala la compañía.

"En el sistema económico España en un laberinto. Crece más que nadie de los países importantes de la Unión Europea y sin embargo ampliamos el déficit público, aumentamos la deuda y no rebajamos sustancialmente el desempleo. Es algo parecido al experimento científico de la resonancia mórfica donde España está situada (en varios aspectos) en el orden de los torpes y, sin embargo, sus nuevos descendientes (nuevos Gobiernos) no superan a los predecesores salvo en torpeza. En todo caso estos comportamientos no evolutivos parecen generalizarse en el mundo occidental, donde mucho grandes países están en modo avestruz", aseguran en la compañía en un texto que señalan como una "reflexión de autocrítica, que no es un ataque contra nadie particular o público".

Y añaden que no solo los países necesitan buenos gestores, sino que también son necesarios en "las empresas y también en los hogares". "Las compañías precisan de gestores y no vale cualquiera. Tienen que ser personas comprometidas, inteligentes, trabajadoras y con misión de servicio", prosiguen.

El texto, que está destinado hacia los accionistas de la empresa, continúa resaltando la importancia de una figura de mando. "El asunto central de todo esto es que hay crisis (de inexistencia mayoritaria) de gestores (competentes). Esta es la tarea más importante, en la actualidad, encontrar y renovar los gestores con nuevos ¡mejores! gestores", alerta la compañía española.

"La inteligencia artificial", continúa Vega Sicilia, "parece va a cambiar, importante e irreversiblemente, una parte del futuro que vamos a vivir; y esperemos que para bien de la mayor parte de las personas, aunque tiene sombras". "En la vida económica, social y política va a pasar exactamente lo mismo (...) Pero no nos engañemos, va a autoexcluirse una parte importante de la sociedad que no piensa realizar el mínimo esfuerzo. Es como si para estar en forma te inscribes a un gimnasio, pagas las cuotas, acudes a un gimnasio pero solo miras", reflexiona el autor del informe.

El balance de la globalización, sostiene Vega Sicilia, es positivo: "El planeta se desarrolla de forma irreversible y, en conjunto, la riqueza económica humana es casi milagrosa. Ninguna generación precedente podría haberse imaginado algo así".