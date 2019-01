Ibex 35, en directo: las Bolsas cotizan con dudas en espera de los resultados empresariales

Tras el fiasco del acuerdo sobre el Brexit (los mercados dan por casi segura una prórroga de los plazos) y en espera de la avalancha de resultados empresariales, los inversores se toman un respiro para valorar las subidas recientes y muestran sus dudas. Tras estrenar la jornada con caídas de medio punto porcentual y llegar a cotizar un 0,3% al alza, las Bolsas cotizan ahora sin rumbo. El Ibex 35 está clavado en torno a los 8.900 puntos.

La primera ministra británica, Theresa May, superó el miércoles la moción de censura presentada por el líder laborista. No obstante, aún no se despeja el panorama político en Reino Unido, ni el interno ni el proceso de ruptura con Europa. May comenzará ahora un nuevo proceso de negociación con los grupos políticos para intentar sacar adelante un nuevo acuerdo pero no tiene asegurado los apoyos, y no se descarta ningún escenario a partir de ahora. Por eso, los inversores confían en que se acuerde un aplazamiento: la fecha del 29 de marzo como límite para el divorcio parece improbable.

En el mercado de divisas, la libra registra leves caídas frente al dólar tras subir la víspera. Aún así, la moneda británica está estable en torno a 1,26 dólares.

Los mercados estadounidenses subieron ayer por segunda sesión consecutiva, entre cierto optimismo tras conocerse las cifras de Goldman Sachs y de Bank of America. Este jueves llegarán cifras de otras empresas de referencia como Morgan Stanley y Netflix.

En el lado macro, la Reserva Federal de EE UU ha señalado en su último Libro Beige que el mercado laboral sigue "ajustado" con alzas salariales en todo el país, mientras que respecto a los precios el documento señala que la "mayoría" de los distritos vieron aumentos en los costes de los suministros. Constató asimismo un menor optimismo económico en el país como consecuencia de las dudas que genera la volatilidad financiera, caída de precios de la energía y tensiones comerciales.

En cuanto a la deuda, la rentabilidad del bono a 10 años baja al 1,355% y la prima de riesgo española está en 113 puntos básicos (117 la víspera). El Tesoro Público ha colocado este jueves 4.610 millones de euros, algo por encima del rango medio previsto, en una nueva emisión de bonos y obligaciones, con menor rentabilidad. La demanda conjunta de las cuatro referencias subastadas este jueves ha superado ampliamente los 9.000 millones de euros, el doble de lo adjudicado