¿Habrá Brexit el 29 de marzo? Los analistas dan por hecho que se alargará el plazo

Cada vez son más las voces que se unen al discurso de que el Brexit no se hará efectivo el 29 de marzo, plazo para que Reino Unido abandone la UE. Y es que después del rotundo e histórico fracaso de Theresa May ayer en el Parlamento británico, son varias las teorías sobre cuál será el desenlace. "Los escenarios que se plantean previsiblemente necesitarán de un retraso del Brexit. Desde la UE se especula con la posibilidad de conceder una prórroga hasta el 1 de julio (antes de que los nuevos diputados tomen posesión de sus cargos tras las elecciones al Parlamento europeo de mayo)", explican desde MacroYield.

Tras la votación de ayer, Theresa May pidió que se activase la moción de censura solicitada por el líder de la oposición (Jeremy Corbyn) que se votará hoy mismo. "En principio parece que podría salvar la moción de censura, gracias al apoyo de conservadores y unionistas irlandeses, en cuyo caso May se reuniría de nuevo con la UE y veríamos si ésta está dispuesta a renegociar el acuerdo haciendo alguna concesión para conseguir el apoyo de los parlamentarios británicos", explica Renta 4.

“El mercado podría recibir con alegría que hoy fracase la moción de censura de Corbyn, pues eliminaría uno de los elementos dilatadores de la incertidumbre. Por otro lado no vemos inminente que el desenlace sea la salida sin acuerdo y pensamos que desde el Parlamento, e incluso desde el Gobierno, se mantendrá la lucha por evitar esa opción”, afirman por su parte desde MacroYield.

Por su parte, Aneeka Gupta, analista de WisdomTree, asegura que, "hasta ahora, la principal razón de la estabilidad de la libra esterlina y de la renta variable europea frente a toda la incertidumbre política en Westminster es la expectativa de que podamos ver la ampliación del artículo 50 y evitar un Brexit accidental en el que no se produzca ningún acuerdo".

En este sentido, los analistas de UBS creen que el camino a seguir sigue sin estar claro y todas las opciones siguen siendo las mismas. "May ha dicho que escuchará a todos los miembros de los Comunes antes de decidir cómo proceder", recuerda el banco de inversión suizo que considera que "May tratará de buscar algunas mejoras al acuerdo de retirada antes de presentarlo al Parlamento de nuevo para su aprobación. Tal y como están las cosas, el retraso del Brexit más allá del 29 de marzo es lo más probable"

Por otro lado, desde el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs la severa derrota de May hace algo más probable un Brexit “más suave y más tardío”, incluso una marcha atrás de la ruptura, de acuerdo con una nota del economista del banco para Europa, Adrian Paul. El banco mantiene su hipótesis principal de que una “variante cercana” del acuerdo que se acaba de rechazar será aprobada por la Cámara de los Comunes.

Poco después de concluir la votación de anoche, el ministro de Finanzas Phillip Hammond mantuvo una larga conferencia telefónica con responsables de los principales lobbies empresariales del Reino Unido y directivos de empresas como Amazon o Siemens. En dicha conversación Hammond intentó calmar a los ejecutivos, indicando que aún se puede evitar el escenario de una salida sin acuerdo y que los parlamentarios a favor de este escenario son minoría. Sugirió, incluso, la opción de prorrogar la salida más allá del 29 de marzo, según Bloomberg.

"No hay palabras para describir la frustración, impaciencia y odio creciente entre las empresas después de dos años y medio de montaña rusa política sin señales de parar", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio británica, "las cuestiones básicas sobre las operaciones en el mundo real siguen sin ser contestadas". Las autoridades británicas prevén un fortísimo impacto económico en caso de un Brexit sin acuerdo.

Hammond, con todo, apuntó que para pedir a Bruselas una prórroga del Brexit es necesario un plan claro. Algo que ha pedido esta mañana a Londres el comisario europeo Pierre Moscovici: "Los británicos han dicho lo que no quieren, ahora tienen que decirnos lo que quieren", afirmó en una entrevista en televisión. "La acción está en Londres, no en Bruselas", apuntó. Para ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, la UE debería dar más tiempo a Reino Unido para definir sus preferencias, si bien añadió que "no hay margen para grandes cambios en el acuerdo". En todo caso, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, apuntó esta mañana que Bruselas acelerará los preparativos para un Brexit sin acuerdo.

Más incertidumbre

Los expertos creen que la incertidumbre sobre las negociaciones sobre como va a ser la salida de Reino Unido de la UE están frenando la apuesta por la renta variable. Prudencia y cautela son dos de los consejos que los analistas dan a los inversores visto que el proceso del Brexit se enquista por momentos con múltiples desenlaces a la vista. Por el momento, las Bolsas han recibido con tranquilidad el rotundo fracaso de Theresa May anoche en el Parlamento británico.

“La incertidumbre que está generando este caótico proceso del brexit está impidiendo en estos momentos que muchos inversores opten por incrementar sus posiciones de riesgo y opten claramente por la renta variable a pesar del positivo inicio de año que está teniendo este tipo de activos”, explica Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities.

En cuánto a la libra, si como está previsto, May logre superar la moción de censura que se va a votar esta tarde en el Parlamento británico ya que que ninguno de los parlamentarios de la coalición del partido conservador y el DUP que ostentan el gobierno vote en contra de la primera ministra, "podríamos eliminar otro riesgo bajista para la libra. Sin embargo, si el gobierno perdiera esta moción de censura, y aunque aún contarían con un periodo de gracia de 14 días para afrontar una segunda votación, casi seguro que la libra esterlina sufriría una fuerte caída", explican los expertos de Monex Europe.