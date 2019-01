Ibex 35, en directo: caídas en las Bolsas a la espera de una votación clave para el Brexit

Miriam Calavia

Abengoa amplía el período de adhesiones al contrato de 'lock-up' hasta el 21 de enero

Abengoa ha decidido ampliar el período de adhesiones al contrato de bloqueo o 'lock-up' hasta las 11.59 horas del próximo 21 de enero, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma sevillana solicita a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del denominado 'New Money 2' y del 'Old Money' que sean acreditantes que envíen las cartas de adhesión a dicho contrato no más tarde del próximo 21 de enero, en la medida en que no lo hayan hecho todavía.

Ep