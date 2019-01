Cómo afectan a su bolsillo los Presupuestos de 2019

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno vienen cargados de novedades para el bolsillo de los ciudadanos, en caso de ser finalmente aprobados en el Congreso.

Pensionistas

Los Presupuestos recogen un aumento del gasto en pensiones del 6,2% hasta 153.864 millones para afrontar la subida de las pensiones: un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo cobrarán 835,8 euros al mes, los que no tengan cónyuge, 677,4 euros, y la pensión mínima con cónyuge no a cargo queda en los 642,9 euros.

Por su parte, la pensión de viudedad para personas con cargas familiares se sitúa desde el pasado 1 de enero en los 783,6 euros mensuales

Parados mayores de 52 años

El proyecto de Presupuestos recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, cuyo acceso elevó el PP hasta los los 55 años. Se trata de una ayuda de 430 euros al mes para parados con determinadas rentas y que se cobra hasta que encuentre trabajo o hasta la edad de jubilación. Según CC OO esta rebaja permitirá el cobro del subsidio a unos 50.000 desempleados más.

Directivos de sueldos superiores a 130.000 euros

El proyecto de Presupuestos recoge una subida del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para los contribuyentes con mayores ingresos, que pasan de pagar el 45% actual a partir de 60.000 euros al 47%. Para el tramo de renta entre los 60.000 y los 130.000 euros la tributación se mantiene en el 45%.

Rentas del ahorro de más de 140.000 euros

Las cuentas del Estado prevén aumentar el gravamen de las rentas sobre el ahorro para las rentas superiores a los 140.000 euros: subirá del 23% al 27% para el rendimiento del capital de quienes perciban rentas superiores a esa cifra.

IVA de prensa electrónica y productos de higiene femenina

El IVA de los libros, periódicos y revistas en formato electrónico se reducirá del 21% a un 4%. También el IVA que se aplicará a productos de higiene femenina como tampones y compresas será del 4%. Por su lado, a los servicios veterinarios se les aplicará un IVA reducido, de un 10%.

Diésel

El gasóleo se encarecerá en 3,8 céntimos por litro al quitarse las bonificaciones fiscales que tenía sobre la gasolina. Este cambio entra dentro de las iniciativas en fiscalidad verde, que aumentarán los ingresos en 670 millones. A los 3,8 céntimos por litro hay que sumar el impacto del IVA abonado por los consumidores de gasóleo, lo que subiría a 4,6 céntimos el coste de la medida.

Jóvenes y estudiantes

El Plan de Choque de Empleo Juvenil, que tiene previsto movilizar 2.000 millones de euros hasta 2012, estará dotado en 2019 con670 millones de euros. Además, se incluirán 137 millones para políticas de acceso a la vivienda del colectivo joven, para facilitar el alquiler de 20.000 viviendas.

Además, el proyecto de Presupuestos prevé un aumento del 10,2% la partida de becas hasta alcanzar los 1.620 millones para el sistema general.

Por otra parte se bajarán las tasas universitarias, que podrán volver a niveles anteriores a los incrementos de 2012. El Ejecutivo reconoce no obstante que se trata de una "competencia autonómica y el Gobierno habilita a las comunidades a aplicar esta política en beneficio de la educación superior".

Además, el proyecto recoge una dotación de 100 millones de euros para financiar la cobertura de libros de texto y material didáctico.

Medicinas para pensionistas

Se elimina el copago farmacéutico para los pensionistas cuya renta sea inferior a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Esta medida beneficiará a más de 6,8 millones de personas. El PP había fijado un copago del 10% a las medicinas de los pensionistas, con un tope de 8 euros al mes para las rentas bajas. Los que tuvieran rentas de más de 100.000 euros están obligados a pagar el 100% de su precio.

Paternidad

El proyecto de Presupuestos incluye el aumento del permiso de paternidad desde las cinco semanas actuales hasta ochosemanas para 2019. La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas tendrá un coste este ejercicio para la Seguridad Social de 825 millones de euros.

Dependencia

Las cuentas para 2019 prevén un incremento de 831 millones de euros en la partida para el programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con lo que se alcanza una dotación para el sistema de dependencia de 2.231 millones de euros.

Estos Presupuestos recuperan también la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores profesionales, que supondrán la contribución de Hacienda al sistema de pensiones de 315 millones de euros este año.