La UE aclara que tampoco quiere la entrada en vigor de salvaguarda norirlandesa del Brexit

Un día antes de la crucial votación del Brexit en el Parlamento de Westminster, Bruselas ha afirmado, en una misiva enviada a Londres, que "no desea" que se aplique la salvaguarda en la frontera norirlandesa -el llamado backstop-, y que de suceder, será únicamente "temporal" y solo por el tiempo "estrictamente necesario". La salvaguarda noirlandesa constituye el principal obstáculo por el que, previsiblemente, será rechazado mañana el acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes.

Tras conocerse la carta, la líder británica, Theresa May ha avisado del riesgo de que no haya Brexit si los diputados británicos paralizan este martes el texto en el Parlamento, y que ese escenario es "incluso más probable" que una salida a las bravas sin acuerdo. La premier comparecerá esta tarde en Westminster en un último intento de convencer a los diputados de respaldar el texto. Por su parte, los unionistas norilandeses (DUP), socios del Gobierno británico, han rechazado las aclaraciones de Bruselas por no considerarlas legalmente vinculantes y siguen manteniendo que votarán en contra del texto de divorcio entre Reino Unido y la UE.

La misiva, dirigida a la primera ministra y firmada por los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, sostiene su deseo de que el backstop no sea necesario, pero confirma que, si finalmente entra en vigor, será reemplazado lo antes posible por un tratado comercial. Insiste, no obstante, en que la UE "no está en posición de acordar" cambios sobre el acuerdo de retirada.

Esa garantía establece que, si no se llegase a adoptar un acuerdo bilateral al final del periodo de transición, fijado en principio para diciembre de 2020, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, a fin de mantener abierta la frontera con la República de Irlanda, clave para el proceso de paz. Muchos diputados británicos rechazan la salvaguarda porque temen que deje atado indefinidamente al Reino Unido a las normas de la UE en contra de su voluntad, si Londres y Bruselas no sellan el tratado antes de que finalice el 2020.

En la carta, Juncker y Tusk admiten que comparten con la primera ministra su intención de que la futura relación comercial entre ambas partes sea alcanzada "lo más pronto posible". "La Comisión está determinada a darle prioridad en nuestro programa de trabajo a las conversiones sobre las propuestas que puedan reemplazar la salvaguarda", prosigue la misiva, remitida a May en respuesta a una comunicación anterior de ésta para que la UE aportase más aclaraciones sobre la controvertida "garantía". "En este contexto, serán considerados tecnología y arreglos que faciliten (el evitar la frontera) ", agrega la carta, de cinco páginas.

Juncker y Tusk reconocen que el "brexit" es fuente de "incertidumbre" y que, "ante tiempos de desafíos, comparten con May "la determinación de crear la mayor certeza y certidumbre posibles para los ciudadanos y las empresas en una situación en la que un Estado miembro deja la UE después de más de cuatro décadas de integración económica y política".

Al referirse al acuerdo de salida del bloque europeo, los dos dirigentes comunitarios subrayan que representa un "compromiso justo", cuyo objetivo es "asegurar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, limitando las consecuencias negativas del 'brexit'". Esa salvaguarda está pensada para evitar una frontera entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica de Irlanda del Norte.

En un discurso en la localidad de Stoke-on-Trent, norte de Inglaterra, May dijo hoy que la misiva remitida por la UE contiene "valiosas nuevas aclaraciones y garantías", incluida la referida a negociar rápidamente la futura relación entre ambas partes. "Ahora tenemos un compromiso de la UE de poder empezar a trabajar sobre nuestra nueva relación lo antes posible una vez firmado el acuerdo de retirada", puntualizó la jefa del Gobierno.

La líder tory continuó hoy su campaña para convencer a los diputados de que respalden mañana en la Cámara de los Comunes el acuerdo que ha negociado con la UE, ya que muchos parlamentarios de su partido han anticipado que votarán en contra. "El único acuerdo que está sobre la mesa es el que los diputados votarán mañana por la noche. Se puede evitar (un 'brexit') sin acuerdo votando por el pacto (negociado con Bruselas)", insistió May.