Estos son los fondos más golpeados por la caída bursátil de Dia

La cadena de supermercados Dia ha vivido una semana para el olvido. Después de lanzar un profit warning el lunes y remodelar su cúpula directiva, sus acciones se han desplomado un 53,65% en tan solo cinco días. Sus títulos ya valen menos de un euro (88 céntimos) y en capitalización, la empresa ha perdido 634 millones en solo una semana.

Esta situación no tiene tintes de revertirse en los próximos días, a pesar de que en las últimas dos jornadas, las caídas se hayan frenado. El jueves, la agencia de calificación Moody's rebajó dos escalones, hasta Baa3 -bono basura-, el rating de Dia, que estaba en Ba2 desde 2014, y lo puso en revisión con perspectiva negativa. Ya en junio, la agencia avisó de que podría degradar el rating si se producía una reducción "significativa" de su ebitda, y este lunes, la cadena anunció que se recortaría un 40%. Además, Moody's no es optimista con el futuro de la compañía española y anticipa una caída del negocio también en 2019. "Dia afronta dificultades en todos sus mercados, que no serán solucionados por potenciales recortes de costes", analiza Vincent Gusdorf, analista principal de Dia en la agencia de calificación.

24 horas después, S&P ha degradado también al nivel de bono basura el rating de la compañía y lo ha puesto en revisión con perspectiva negativa. La agencia de calificación lo ha bajado un escalón, de BBB- a BB-, y tampoco augura una mejora de la situación. "Dado el rápido deterioro en los beneficios de Dia y su generación de caja en los últimos trimestres, debido a la excepcional competencia de sus rivales, sobre todo Mercadona, y su elevado gasto de capital para la renovación de sus tiendas, esperamos un significativo incremento de su deuda. Un ratio de deuda de 4,6 veces el ebitda resultaría en un perfil financiero mucho más débil para lo que queda de este año y 2019", afirma el informe.

Esta situación ha afectado a un gran número de fondos. Los más perjudicados por el desplome bursátil de Dia están gestionados por EDM, CaixaBank e Inversiones Focalizadas, según los datos de Finect.

El más expuesto por el valor de sus participaciones es el vehículo de inversión de EDM, con una apuesta de 6,8 millones de euros, aunque un peso en cartera del 1%. Le sigue el CaixaBank Bolsa All Caps España, que invierte en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización nacionales y cuenta con 5,1 millones y un peso del 2,8% en Dia. Otros dos fondos de la gestora de la entidad también se encuentran entre los más expuestos a la empresa, el especializado en small caps europeas y el centrado en el Ibex 35. Por peso en cartera, el fondo más dañado es el de Inversiones Focalizadas Sicav (4,3%).

Entre los vehículos de inversión de otros bancos españoles afectados por el desplome de la cadena de supermercados, se encuentra el Santander Indice España, con un 0,3% en Dia, o el Bankia Small & Mid Caps España (0,8%).