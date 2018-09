La guerra comercial y los emergentes dejan precios de ganga en el Ibex

Las turbulencias vividas en los mercados bursátiles durante la temporada estival, con los emergentes y la guerra comercial en el punto de mira, han puesto en el disparadero de los inversores a un puñado de empresas baratas por PER. Y es que el número de veces que el beneficio está contenido en el precio de una acción es uno de los criterios que los expertos tienen en cuenta para hacer recomendaciones de inversión, junto a otros como la rentabilidad por dividendo, el valor en libros o la rentabilidad sobre recursos propios.

Si nos atenemos al PER, que también puede ser entendido como el número de años que debe pasar para recuperar la inversión inicial, las pérdidas del Ibex 35 –se deja un 6,4% en el año– han dejado a muchas cotizadas a un precio atractivo. Tanto que el selectivo cotiza con un PER estimado en 2018 de 12,2 veces, según datos del consenso de FactSet, facilitados por Link Securities. De las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, una decena de ellas cotiza con un PER inferior a la media del selectivo.

Una situación que tiene su réplica en Europa. "La Bolsa europea se encuentra en niveles de PER de 13 veces, el más bajo desde 2016 después del brexit", explica Javier Galán, gestor de renta variable de Renta 4 Gestora. El experto recuerda que en los últimos 10 años la Bolsa europea solo ha estado más barata entre 2009 y 2013 con la crisis de la deuda europea en su apogeo.

Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, reconoce que los recortes acumulados –pese a que el Ibex suma seis sesiones consecutivas al alza– han dejado a "compañías atractivas a estos precios como Repsol o CIE o bancos como CaixaBank". En el caso de la petrolera se sitúa con un PER de 10 veces para este año, mientras que el fabricante de componentes para el automóvil tiene una ratio de 13,3 veces.

La evolución en Bolsa del banco dirigido por Jordi Gual, que suma un 6,9% en el año frente a las caídas del 22,6% de BBVA, le deja con un PER de 10,8 veces, frente a las 7,6 de la firma presidida por Francisco González.

Por su parte, Galán destaca entre los sectores más baratos a aquellos que tienen que ver con el ciclo macroeconómico y asegura que mientras las entidades bancarias y aseguradoras cotizan a 10 veces su beneficio, las mineras y compañías relacionadas con materias primas se sitúan en unas nueve veces y el sector de la automoción a siete veces, las más penalizadas en Bolsa por las tensiones comerciales y políticas.

Fuera del Ibex, José Iván García, CIO de Kau Markets Eafi, destaca valores con un PER por debajo de las ocho veces, como Inypsa, Corporación Financiera Alba, Hispania, Codere, Lar o Ercros.

Con todo, son muchos los expertos que prefieren mantener la prudencia. Fernández-Figares reconoce que "tras el reciente castigo recibido hay compañías que en apariencia están atractivas si nos atenemos a los múltiplos a los que cotizan", si bien, advierte de que podrían producirse revisiones a la baja de estimaciones de resultados, sobre todo en aquellas compañías "más expuestas a emergentes, lo que impulsará dichos múltiplos al alza, haciéndolos menos atractivos".

El experto también recomienda aguardar a que se despeje el escenario sobre la guerra comercial entre

Estados Unidos y China. Otros, como Álvaro Cubero, fund manager de Intermoney Gestión, se decantan por investigar en la capacidad de generación de caja libre de las empresas y buscar proyectos con un horizonte temporal a largo plazo.