El virus de Twitter se expande: Instagram podría cobrar para verificar cuentas

Muchas veces las cosas que no gustan son las que se normalizan y, esto, es algo que está ocurriendo con las redes sociales. Más allá del contenido que se publica, parece que las compañías han decidido hacer mucho más rentables los servicios gratuitos de los que hablamos. El pistoletazo de salida lo ha dado Twitter con la llegada de Elon Musk, pero parece que Instagram podría seguirle en no mucho tiempo a la hora de generar una suscripción donde antes no existía.

Por el momento la compañía guarda silencio, pero se han conocido datos al acceder al código de una de las últimas versiones de la aplicación de Instagram, es cuando ha saltado la sorpresa. Esta no es otra que la posibilidad de que se cree una suscripción para poder obtener la insignia de color azul que verifica a los usuarios. Por lo tanto, algo muy parecido a lo que ha hecho Twitter con Blue y que, por desgracia, parece que va a ser la forma de actuar de algunos desde este momento para aumentar los ingresos.

Pero aquí no acaban las malas noticias, ya que en la misma fuente de la inflación se indica que esta misma referencia se habría visto para la otra red social que tiene Meta: Facebook. Por lo tanto, la compañía liderada por Mark Zuckerberg habría visto que lo ejecutado por Elon Musk tiene todo el sentido del mundo y, como resultado, daría el paso para imitarlo. Como se suele decir 'todo se pega, menos la hermosura'.

#Instagram is working on a subscription plan which includes the blue badge 👀 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023

Faltan más datos para estar seguro de esto

Evidentemente, los datos que se tienen son pocos como para confirmar que la suscripción para obtener la verificación en Facebook e Instagram sea algo real. Pero en otras muchas ocasiones con datos similares, los cambios al final han sido efectivos. Por lo tanto, habrá que estar atentos a ver cuáles son los movimientos que realizan las redes sociales de las que hablamos, ya que las malas noticias podrían llegar a poco que entiendan que esta es una forma de aumentar la rentabilidad de sus productos, sin por ello acabar con la gratuidad de estos.

No hay que olvidar que desde hace tiempo Mark Zuckerberg tiene claro que se tiene que dar paso a una época de productos que generen dinero por ser eficientes y atractivos. De esta forma, este sería un movimiento con lógica para encontrar esto en las dos redes sociales… Otra cosa es lo que opinen los usuarios, claro. La verdad es que el Metaverso no es barato, y hay que conseguir amortizarlo de todas las formas posibles.

Creación de diferentes tipos de usuarios en Instagram

Esto es lo que ocurría de facto en las dos redes sociales, ya que aquellos que pagan tendrían cosas que los que no tienes esa posibilidad no. Esto pasa desde siempre, y no hay más que ver los juegos para móviles, donde los pagos para conseguir mejores objetos están a la orden del día (vamos, que no se ha descubierto la pólvora). Pero, de forma efectiva, tanto Instagram como Facebook se volverían tan clasistas como Twitter y, esto, es posible que antes o después se vuelva contra ellos. Veremos.