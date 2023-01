Santander abre el casting de jefe en Norteamérica para completar el relevo de sus áreas

Santander ha abierto el casting para elegir a uno de los directivos clave en el organigrama del grupo. El banco está buscando nuevo responsable de Norteamérica, una de las tres áreas geográficas en las que se divide el negocio, para relevar a Héctor Grisi, una vez que el banquero mexicano ha asumido el cargo de consejero delegado desde el 1 de enero.

Se trata de un puesto de primera fila, solo por debajo de la presidenta, Ana Botín, y el propio Grisi. Bajo el paraguas del cargo se encuentra el negocio de Estados Unidos y México, dos de los países de mayor crecimiento y que más beneficio aportan a Santander. En los primeros nueve meses de 2022 el país estadounidense generó el 20% del beneficio total del grupo y el mexicano el 12%. De hecho, el actual consejero delegado del banco ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro años y desempeñará momentáneamente las funciones hasta que la entidad encuentre candidato.

Con ello, Santander completará la renovación de los directivos al frente de las áreas geográficas, coincidiendo con la próxima presentación de un nuevo plan estratégico previsto para finales de febrero. En 2019 la entidad decidió reorganizar su negocio en torno a tres mercados: Norteamérica, Europa y Sudamérica. La intención del banco era dotarse de una estructura más ágil para evitar duplicidades y que cada área aprovechara las fortalezas del grupo. El objetivo final era que cada país incorporase en cada país lo que funcionaba en otro para funcionar como un grupo bien engrasado y no como áreas aisladas.

En ese momento, Santander diseñó una estructura bicéfala para Norteamérica con Héctor Grisi y Scott Powell al frente del negocio. El banco también nombró a Gerry Byrne como responsable de Europa y puso a Sérgio Rial al frente del negocio en Sudamérica. Cuatro años después, el Santander culminará el relevo de todos ellos.

Renovación de las áreas

En el caso de Norteamérica, Santander acometerá su tercer nombramiento desde 2019. Ese mismo año, Scott Powell abandonó el banco rumbo a Wells Fargo para incorporarse como jefe de operaciones. Se trataba de una salida polémica, ya que Powell renunció a sus bonus a cambio de que Santander anulase la cláusula que no le permitía trabajar para la competencia. También era una baja sensible. La entidad había encomendado a Powell el mandato de remediar los problemas de la entidad con las regulaciones estadounidenses. Entre 2014 y 2016, el banco suspendió los test de estrés de la Reserva Federal: los sistemas de planificación financiera y gestión de riesgos no estaban a la altura de las exigencias.

Con la salida de Powell, el banco redujo su estructura y el área de Norteamérica pasó a estar pilotada por solo un directivo, Héctor Grisi. Bajo su batuta, tanto EE UU como México dispararon el negocio. Al propio Grisi se le atribuye un papel clave en la transformación, con un aumento de los clientes del 40% y la digitalización de la operativa bancaria. De hecho, el mercado estadounidense se ha convertido el segundo en aportación al grupo.

En Europa, el relevo al frente del área geográfica se produjo en 2020. En ese momento, Gerry Byrne decidió jubilarse después de 50 años dedicado a la banca. Desde entonces el cargo lo ocupa el banquero portugués Antonio Simões. Bajo su control y supervisión recaen los negocios en España, Reino Unido, Portugal y Polonia. Hasta el mes de diciembre, Simões compatibilizaba el cargo con el de consejero delegado de España.

Por su parte, Sergio Rial dejó su cargo como responsable regional de Sudamérica en enero de 2022. Su puesto lo ocupó el español Carlos Rey de Vicente, que se mantiene al frente de la principal área geográfica del banco. Brasil es el motor de Santander gracias a un ecosistema de negocios diversificado que va desde la plataforma digital Getnet hasta el negocio de tarjetas, agroindustria, hipotecas, educación. También ha extendido el negocio en el ámbito de ESG (medio ambiente, social, gobernanza), cultura y deportes.