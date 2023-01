Rolls-Royce marca su récord de ventas en 2022 tras 118 años de historia

El fabricante de coches de lujo británico Rolls-Royce consiguió en 2022 su récord de ventas tras entregar 6.021 vehículos, según ha informado la compañía este lunes. Esto supone un incremento del 8% respecto al ejercicio precedente y es la primera vez que la automovilística supera las 6.000 unidades vendidas en un año.

"2022 ha sido un año trascendental para Rolls-Royce. No solo revelamos al mundo el Rolls-Royce Spectre, el primer modelo de serie totalmente eléctrico de nuestra marca, sino que también fue el primer año en el que entregamos más de 6.000 automóviles en un solo período de 12 meses, con una fuerte demanda en todo nuestro portafolio de productos", ha dicho el consejero delegado del fabricante, Torsten Müller-Ötvös, en un comunicado.

Según ha indicado el directivo, los niveles de personalización de los coches también han marcado números récord. "Como una verdadera casa de lujo, las ventas no son nuestra única medida de éxito: no somos y nunca seremos un fabricante de volumen. El IS Rolls-Royce personalizado y las comisiones también alcanzaron niveles récord el año pasado, y las solicitudes de nuestros clientes se volvieron cada vez más imaginativas y técnicamente exigentes, un desafío que aceptamos con entusiasmo (...) nuestros clientes ahora están felices de pagar alrededor de medio millón de euros por su automóvil único", ha indicado Müller-Ötvös.

La lujosa marca, asociada al nombre de la saga de películas James Bond, lanzará este año el Rolls-Royce Spectre, "el primer súper coupé eléctrico de ultra lujo del mundo". La compañía cumplirá este ejercicio 20 años en Goodwood (Inglaterra), donde emplea a 2.500 personas y ha creado 150 puestos de trabajo solo en 2022, según ha indicado el fabricante.

"Lo más importante es que nunca hemos puesto el estilo por encima de la sustancia. En términos de tecnología, calidad y lujo, Rolls-Royce sigue representando, como siempre lo ha hecho, lo mejor de lo mejor", ha finalizado su intervención Müller-Ötvös.